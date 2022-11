Petře, v jakém stavu se momentálně nachází mládež Slezského FC Opava? Spadli jste z dorostenecké ligy, což není dobré. Vaše dorostenecké kategorie tak hrají pouze moravské soutěže… Sestup devatenáctky vnímáme jako problém. Proto je snaha nejvyšší soutěž vybojovat zpět. Zatím se nám to ale nedaří výsledkově. V tuhle chvíli ztrácíme deset bodů na Frýdek, před námi jsou ještě béčka, která ale do postupu nepromluví. Na druhou stranu to není jen o tabulce. Pro mě je zásadní, že jsme schopni si kluky vychovávat. V každém ročníku máme fotbalisty, kteří mají potenciál v budoucnu hrát profi fotbal. To je pro mě zásadní. Výsledkem dobré práce je to, pokud jsme každým rokem schopni zabudovat hráče do profi fotbalu, ať už to bude tady v Opavě, nebo ti nejlepší se posunou ještě dál ve větších klubech.

Ale v návaznosti na postupy v mládežnických kategoriích je absence nejvyšší dorostenecké soutěže problémem, nemyslíte?

Vnímám to jako problém spíše k mladším kategoriím. Když nám žáci hrají celou dobu nejvyšší soutěž a pak mají přejít do divize dorostu, tak ty rozdíly jsou obrovské. Snažíme se tak kluky, kteří výkonnostně své vlastní kategorie přerostou, posouvat do starších ročníků.

Hodně se nyní mluví o Vojtovi Hranošovi, který patří k oporám mládežnické reprezentace. Dá se říci, že je to v současné době váš největší klenot?

Vojta je za mě extrémně talentovaný hráč. Myslím si, že to má v hlavě velmi dobře srovnané. Ví, čeho chce dosáhnout. Jeho životní osud není úplně lehký, o to více mu držím palce, ať se mu všechno povede. Není to ale v Opavě jen o Vojtovi. On je taková ta třešnička na dortu. Máme v klubu spoustu hráčů napříč kategoriemi, a to nejen u dorostenců. Obrovský zájem evidujeme již o hráče U8, U9 a výše. Hlavně ze strany Baníku Ostrava je zájem o tyto fotbalisty velký. Jsem rád, že máme dobré trenéry v mládeži, kteří jsou schopni z malých kluků vychovávat fotbalisty. Je to také o práci s rodiči. Tohle v opavském fotbale funguje. Naší devízou je, že většina mládežnických trenérů jsou Opavané a navíc jsou to všechno srdcaři. V tomhle je Opava strašně silná a může konkurovat Sigmám, Baníkům. Když se podíváme na žákovské tabulky, tak krom U15 hrají všechny výběry v popředí.

Co mladí hráči a druholigové áčko? Na lavičce už byl nově Sebastián Pejša…

Jsem rád, že se nyní konečně začalo více mluvit o tom, že by se měli mladí hráči posouvat do áčka. Je pravda, že na začátku sezony jsme chtěli, aby devatenáctka byla silná, proto zůstávali v dorostu. Rozjezd se nám ale úplně nepovedl, nicméně o postup se chceme porvat. Zkraje týdne s áčkem trénují Seba Pejša, Pepa Blatný, který má obrovský potenciál. Po návratu z nároďáku se začal s prvním týmem připravovat i Vojta Hranoš. To je podle mě dobrá cesta. Ale nemělo by jít jen o výstřel do tmy, že teď momentálně něco uděláme. Mělo by jít o dlouhodobější koncepci klubu. Samozřejmě, že na to musí mít kluci výkonost. Myslím si, že Pejša, Blatný a Hranoš by měli být v áčku trvale. Jsou na to po fyzické i fotbalové stránce připraveni.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé hráče. Brankář Mikuláš Kubný dostal šanci za trenéra Kováče v lize. Byla mu prorokována velká budoucnost. Chválil ho například i Luděk Mikloško, nyní o Kubném příliš slyšet není.

Pro mě je to osobní věc. Miky Kubného jsem trénoval, vím, co je to za kluka. Pochází z perfektní fotbalové rodiny. Za mě dostal šanci strašně brzy, vyplynulo to ale z covidových okolností. Zápas v Liberci zvládl skvěle. Následně se kolem něj strhl mediální humbuk. Dostal profi smlouvu, do toho byl covid. Mládežnické kategorie tak nemohly hrát. Miky trénoval s áčkem, neměl ale zápasové vytížení, k tomu se nahrnuly zdravotní problémy. Pořád je to ale extrémně talentovaný brankář. Při dobré práci a nastavení cesty, kdy s tím klukem musíte mluvit a bavit se s ním o jednotlivých krocích, tak si myslím, že v Opavě má velký potenciál. Otázka je, jak to vidí vedení áčka. Zda dostane šanci, nebo se mu najde dobré hostování. Když jsem ho naposledy viděl za devatenáctku proti Hlučínu, tak chytal velmi dobře. Jak somatotypem, tak talentem a povahou má jednoznačně na to hrát profesionální fotbal.

Jenomže mu končí smlouva a s jeho osobou se skloňuje ostravský Baník…

Tahle informace se ke mně taky donesla. Vím, že mu v létě končí smlouva. Nejsem zodpovědný za to, jak se jeho situace bude řešit dál, poněvadž má již profesionální smlouvu. Ale dle mě by to byla velká škoda, kdyby zdarma odešel do ostravského Baníku. Je to dorazový ročník. Příští rok by šel do mužů a raději bych hledal cestu, aby zůstal v Opavě. Má i velký vztah ke klubu.

Musím se zeptat i na vašeho mladšího syna Tobiáše, který v tichosti odešel do pražské Sparty. Můžete jeho odchod okomentovat?

S Tobiášem to bylo složité a zároveň jednoduché. Asi dva roky evidujeme velký zájem ostravského Baníku. V létě se k tomu přidala ještě olomoucká Sigma a Slovácko. Tobiáš se ale rozhodl, že nikam jít nechce. V půlce srpna ale přišla nabídka na týdenní tréninkovou stáž ve Spartě Praha, což bylo pro syna zajímavé. Navíc jeho starší brácha Filip mu to doporučil, ať si to určitě vyzkouší. Po dohodě mezi kluby do Prahy vyrazil. Tobiáš ve Spartě uspěl, hlavně jsme pak cítili obrovský zájem trenérů brankářů Zítky a Ticháčka. Pro mě to nebylo jednoduché, už proto, že v Opavě působím u mládeže. Věděl jsem, že mi to může někdo otřískat o hlavu. Chtěl jsem hlavně, ať Opava nepřijde zkrátka, aby to bylo košer. Za mě se udělala vin vin nabídka pro všechny strany. Tím, že v amatérském sportu není hostování, tak odešel do Sparty na časově omezený přestup, a to do konce dorosteneckého věku. Obdobně to děláme i v Opavě, když si bereme kluky z okolních menších klubů, jako například z Bruntálu.

Můžete být konkrétnější.

Pokud ve Spartě nedostane profi smlouvu, tak se vrátí za tři roky do Opavy ošlehaný velkým klubem a bude hráčem Slezského FC. Během působení ve Spartě nemůže nikam odejít bez souhlasu Opavy. V momentě, kdy by podepsal profi smlouvu ve Spartě, tak tam jsou velmi zajímavé částky, které v ideálním měřítku jsou na úrovni přestupu profesionálních hráčů do ligových klubů.

Co další hráči, kteří z opavské mládeže odešli, ať už se jedná o Zavadila, Blažeje, Kubáta?

Nejdříve bych se vrátil k těm nejmladším, kteří odešli do Sigmy Olomouc. Jedná se o Míru Andrleho a Dana Kubáta. S oběma kluky a rodiči jsme seděli už v lednu. Byli posunuti do vyšších kategorií. V té době chtěli zůstat v Opavě. Míra Andrle naznačoval, že pokud se dostane na školu do Olomouce, tak jednoznačně chce odejít do Sigmy. Sportovnímu manažerovi áčka bylo doporučeno osmadvacátého března trenérskou radou, aby Danu Kubátovi byla nabídnuta profi smlouva. Hráč smlouvu ale nedostal. Dostal ji až na konci soutěžního ročníku, to už byl ale rozhodnut pro přestup do Sigmy. Ta poslala nabídku, která pro nás nebyla akceptovatelná. Nakonec po nějakých jednáních odešel za odstupné jako Míra Anderle. Pro nás bohužel dnes oba působí v Sigmě. Ale takhle to ve fotbale někdy chodí.

A u nich to nešlo jako v případě vašeho syna, že by odešli na časový přestup?

Nešlo, Sigma na to tlačila. Chtěla je udělat ve volném přestupovém okně za tabulkovou cenu. Nakonec se smlouva udělala tak, že hráči odešli za nějaký poplatek na trvalý přestup, s tím, že částky se mohou ještě navýšit na základě toho, jak budou úspěšní v B nebo A mužstvu a zároveň nám zůstali tréninkové kompenzace. Mohou se vrátit do Opavy, pokud se neuplatní v jejich profesionálních týmech, s tím, že by se vrátili za stejných finančních podmínek, za kterých do Sigmy odešli.

Co odchod Nikoly Zavadila?

To byl úplně jiný případ. Po loňské sezoně mu bylo řečeno, že se nedostane do kádru U19, s tím, že může hrát divizi za U18. Chtěl skončit s fotbalem. Nakonec díky jeho tátovi, který působí v Řepištích, vznikla dohoda, že za částku, která je daná tabulkami, přestoupí do tohoto klubu. Jsem přesvědčený o tom, že pro Nikyho šlo o dobrý tah. Hraje dospělý fotbal, získal novou motivaci. Navíc kdyby skončil s fotbalem, tak my z něj nemáme vůbec nic.

Máme tady ještě Martina Blažeje, který odešel do ostravského Baníku…

V době, kdy odcházel, tak byl ještě v širším kádru reprezentace, hráč s profesionální smlouvou. Podle mě měl být zařazen do tréninku áčka. Neznám přesně dohodu mezi Opavou a Baníkem. Za mě je to škoda. Pomohl by nám v devatenáctce, za druhé by měl pomalu naskakovat ve druhé lize mužů. V Baníku to bude mít složité. Když sleduji sestavy, tak nehraje pravidelně. Jelikož měl profi smlouvu, tak ho neřešili lidé z vedení mládeže.

Dalším talentem je Florián Višňa, který už taky sbírá starty v mládežnické reprezentaci…

Florián je strašně zajímavým hráčem, jak somatotypem, tak rychlostně, navíc je gólový. Hraje o kategorii výše, než by měl. Co vím, tak zájem o něj byl z několika klubů, a to i z Prahy. Má před sebou ještě spoustu práce. Jsem zvědavý, jak se bude rvát s konkurencí ve vyšších kategoriích, kdy se mu kluci začnou vyrovnávat fyzicky. Je to hráč, kterého bychom si měli v klubu vážit, stejně jako Hranoš a Blatný, jsou to klenoty, které bychom měli v Opavě rozvíjet. Důležité je, že už má profi smlouvu, je tak v Opavě vázaný.

Má podle vás opavská mládež potenciál na to, aby pravidelně zásobovala mužské áčko?

Měl by to být jednoznačný cíl klubu. Nemyslím si, že by to ale šlo hrát jen s místními mladými hráči. Mladí kluci musí vedle někoho růst. Navíc, když nemáte na danou pozici hráče z vlastní líhně, musíte ho přivést odjinud. V momentě, kdy jsme si ale schopni hráče vychovat a připravit, bychom ho měli umět rovněž zařadit do A týmu a to by měl být směr Opavy. Máte menší náklady a navíc kluci mají k regionu vztah, budou se tady chtít ukázat. Vnímám ale taky to, že když přijde nabídka z lepšího klubu a bude to výhodné pro obě strany, tak je to skvělá práce a dobrá vizitka všech mládežnických trenérů, kteří tady dlouhodobě působí. Dnes je v lize Václav Jurečka, Matěj Hrabina, Kuba Janetzký, Filip Souček, Štěpán Harazim nebo Denis Darmovzal. To jsou všechno hráči, kteří se v Opavě vychovali a taky jsou důkazem toho, že se v Opavě s mládeží pracuje kvalitně a že jsme schopni vychovat ligové hráče a reprezentanty ČR.