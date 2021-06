Dvakrát se zachránili díky covidu, nyní už budou muset dolnobenšovští fotbalisté spoléhat na svůj fotbalový um. Tým vedený trenérem Meleckým odehrál tří přípravné duely, které všechny vyhrál. Nicméně bývalý ligový záložník má vrásky na čele.

Marcel Melecký, trenér Dolního Benešova | Foto: VLM

„Máme problémy s nedostatkem hráčů. Trénujeme v malém počtu,“ postěžoval si trenér Dolního Benešova. „Měli jsme v přípravě některé kluky, kteří skončili v Hlučíně, po několika trénincích ale odešli do Píště,“ povzdechl si Marcel Melecký. Na stejnou fotbalovou adresu zamířil i čtyřiadvacetiletý Lukáš Foitzik. Jediným nováčkem je zatím Šindler z Vítkovic. „Zatím se jedná o jediného nováčka. Uvidíme, zda někdo dorazí z Opavy, odkud máme některé hráče přislíbené. Zeštíhlovat kádry budou také ve Frýdku a Hlučíně,“ poznamenal Marcel Melecký. „Je vidět, že fotbalisté chybí. Dokonce jsem přemýšlel na tím, zda by nebylo lepší se přihlásit jen do divize,“ přidal trenér svůj postřeh.