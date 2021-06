Dolní Benešov v přípravě ještě neprohrál. Naposledy fotbalisté, které trénuje bývalý ligový záložník Marcel Melecký porazili Polanku 3:1.

Marcel Melecký, trenér Dolního Benešova | Foto: VLM

„Zápas neměl velkou kvalitu. My ani Polanky jsme neměli kompletní soupisky. Navíc hned na začátku jsme museli pro zranění střídat,“ posteskl si trenér Marcel Melecký. Ve 4. minutě domácí prohráli. „Udělali jsme chybu a Polanka šla do přečíslení. Nám se ale brzy podařilo vyrovnat a do poločasu výsledek otočit. Dokázali jsme si vypracovat i několik dalších šancí, ty jsme ale neproměnili. I když jsme vyhráli, výkon mě znovu nepotěšil,“ doplnil Melecký. V dalším utkání narazí jeho tým na Bruntál.