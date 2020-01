Třiadvacetiletý Kodr si premiéru za Slezany odbyl v sobotním přípravném duelu, ve kterém jeho nový tým podlehl polským Tychám 1:2.

„První poločas nebyl z naší strany špatný. Hráli jsme dobrý fotbal, soupeře se nám dařilo držet na uzdě, neměli jedinou šanci,“ vracel se Marek Kodr k utkání. „Do druhého poločasu poslal soupeř novou jedenáctku, my jsme změnili rozestavení. Hosté najednou měli více ze hry,“ pokračoval třiadvacetiletý stoper, který v lize nastoupil i k patnácti utkáním v lize za pražskou Slavii.

Marek Kodr je v Opavě na zkoušce. Zajímavostí je, že v podzimní části patřil k oporám Příbrami. Odehrál za ní dvacet zápasu, ve kterých vstřelil dvě branky. „Nemám co k tomu říci, v Příbrami mě přeřadili do béčka. Přišla nabídka z Opavy, tak jsme tady,“ pousmál se odchovanec Slavie.

Pokud se na smlouvě s Opavou domluví, čeká ho daleké stěhování. „Je pravdou, že jsem tak daleko od domova nikdy nepůsobil. Vždy šlo o štace tak do dvou hodin od Prahy, teď už to bude o stěhování,“ vyprávěl fotbalista, jenž je schopen nastoupit i v záloze. Kromě mateřské Slavie a Příbrami nastupoval také za Sokolov a Varnsdorf. „Bavil jsem se o Opavě s kamarádem ze Slavie Robertem Hrubým, který hraje za Baník. On mi také tohle angažmá svým způsobem doporučil,“ pousmál se Marek Kodr.

Pokud se v Městských sadech na smlouvě domluví, čeká ho od příbramské štace několik změn, a to už co se týká zázemí, stadionu, tak hlavně fanoušků. „S tím souhlasím. Co se týká fanoušků, tak v tom je to diametrální rozdíl. Těším se na první domácí zápas, je to tady vždy pořádný hukot,“ poznamenal autor dvou ligových branek.

A jak vidí Marek Kodr šance Opavských na záchranu? „Šance jsou hodně reálné. Opava má díky fanouškům ohromnou sílu na domácím trávníku. Liga na tento stadion rozhodně patří,“ uzavírá povídání fotbalista, jenž má třiadvaceti letech dvaapadesát ligových startů.