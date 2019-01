Smíšené pocity měl po posledním utkání sezony jeden z klíčových mužů sestavy Markvartovic Marek Režnar. On i jeho spoluhráči se mohli těšit z konečné šesté příčky v krajském přeboru, na druhou stranu závěrečný duel nezvládli.

Marek Režnar | Foto: Archiv Deníku

I přes řadu šancí podlehli na jaře silnému Šenovu 0:2. „Nemuselo to tak ale být. V prvním poločase jsme mohli dát klidně tři góly. Byl by klid a v pohodě bychom to dohráli, takhle se to hodnotí špatně," řekl zkušený záložník.

Mrzel jej především první gól, který následoval z brejku po velké šanci domácího týmu. „Hned by zápas vypadal jinak, jenže jsme nedali a místo toho jsme vzápětí dostali. Třikrát jdeme na gólmana, jenže třikrát nic. To je škoda, tyhle momenty rozhodují. Kdybychom stříleli góly, vyhrávalo by se," pokrčil rameny Režnar.

Zisk tří bodů Šenovu v závěru pečetil střelec Zbyněk Bednář. „Nepomohla ani hra vabank, kdy jsme se vytáhli, stoper šel do útoku. Místo toho jsme podruhé inkasovali," popsal Marek Režnar.

Markvartovice mají za sebou vypjaté jaro. Mužstvu se nepovedl úvod, když prohráli šest z úvodních sedmi soutěžních utkání v roce 2016. Vše vygradovalo domácím debaklem s Polankou (0:5) a koncem trenéra Milana Procházky na lavičce Ajaxu.

„Polanka byl výkyv, i když je pravda, že start nám nesedl. Neumím si to ale vysvětlit. Vše od A do Z bylo špatně," mínil Režnar. „Věděli jsme, že pokud jde o záchranu, tak to máme nahnuté, protože tabulka byla vyrovnaná, na pár bodech se tísnilo několik mančaftů, takže jsme museli sbírat body," dodal.

Staronový kouč Ivo Müller dal tým rychle dohromady a nakonec se mu podařilo vyšvihnout se až na šestou příčku páté nejvyšší soutěže, což je pro Markvartovice historický výsledek.

„Naštěstí jsme se chytli a můžeme být spokojení, byť za cenu výměny trenéra. To je nám líto. Přišel ale nový impuls, zlomilo se to a vyhrávalo se. Nicméně nevím, co se s novým trenérem změnilo, když nastupovala stále stejná jedenáctka," doplnil.

Nyní je rád, že si od fotbalu odpočine. Ne však nadlouho. Už na začátku srpna je na programu úvodní kolo nové sezony. „Mně to nevadí, jsem stará puška, takže mi to už ani nepřijde. Zvykl jsem si. Ale rád si oddechnu," přiznal na závěr Marek Režnar.