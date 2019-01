Hlučín – Nejzkušenější a nejlepší útočnou dvojící v MSFL se může pyšnit fotbalový klub z Hlučína. Podstatnou část gólů výběru trenéra Pavla Hajného nastřílelo duo bohumínských rodáků Martin Hanus – Martin Opic. Oba se vydatnou měrou podíleli i na vysokém vítězství 5:1 nad Hulínem.

Martin Hanus (vpravo) ve výskoku společně s Martinem Opicem. | Foto: DENÍK / František Géla

Opic se trefil jednou, Hanus se na hulínské popravě podílel hattrickem. „Je to hezké, naposledy jsem se radoval z hattricku na Maltě,“ usmívá se autor sobotního hattricku. Šlo o letošní sedmý střelecký zápis Hanuse v soutěži. „Gólů mohlo být i více, ale já to nějak neřeším, hlavně, že vyhrává tým. Fotbalem se bavím, za brankami se už nehoním“ pokračuje hlučínský kapitán.

„Jsem jak Jarda Jágr, čím jsem starší, tím mám větší radost z gólové nahrávky. Těší mě, když se trefují spoluhráči,“ poznamenal Martin. „Na podzim jsem už tuším dvanáctkrát na gól nahrál,“ dodal.

Sobotní duel s Hulínem byl rozhodnut po sedmnácti minutách. „Pomohly nám rychlé góly, pak tempo opadlo. Celkově jsme ale Hulín k naší brance nepustili. Potřebovali jsme vyhrát, to se nám povedlo,“ konstatoval Martin Hanus. Po sestupu z Hlučína měl zkušený forvard namířeno do druholigového Znojma, nakonec ale z přestupu sešlo.

„Druhá liga je kvalitní soutěží, ale s Lumírem Kotem, kterého si vážím, jsme se domluvili, že zůstanu. Třeba se v zimě Znojmo ozve znovu,“ řekl Hanus. „Anebo i někdo jiný,“ doplnil.

Trenér Pavel Hajný se může opřít o nejstarší útočnou dvojici v soutěži. Hanusovi je pětatřicet, jeho parťák je o rok mladší. „Trenér zprvu zkoušel vedle mě Petra Lineta s Petrem Koubkem, ale nějak to neklapalo, sedlo to až s Martinem Opicem,“ zdůrazňuje Hanus. „Martin hraje na hrotu, já pod ním. Když dostane balon, dvě tři vteřiny na mě počká,“ pochvaluje si spolupráci se svým krajanem Martin Hanus.

Málokdo asi ví, že oba v minulosti už vedle sebe hráli. „Oba jsme odchovanci bohumínského fotbalu. Hráli jsme spolu za žáky i dorost. Po přechodu do mužů se naše cesty rozešly. Martin odešel do Českého Těšína,“ vysvětluje pětatřicetiletý útočník. K letošním výkonům Hlučína říká: „Není to špatné. Podle mě HFK je jasný postupující, od druhého do šestého místa je to hodně vyrovnané, já věřím, že my skončíme po podzimu co nejvýše.“

Autor sedmi třetiligových branek se vedle hraní podílí v Hlučíně i na výchově mladých talentů. „Začal jsem studovat trenérskou školu, a pokud vyjde čas, tak pomáhám s tréninkem malých kluků,“ říká na závěr jeden z nejzkušenějších hráčů hlučínské sestavy.