Zajímavou posilu hlásí účastník I. A třídy Slavia Píšť. Do kádru trenéra Petra Žižky míří sedmačtyřicetiletý veterán Martin Hanus. Jeden z historicky nejlepších střelců MSFL poslední sezony strávil v Pilaně Zborovice, kde dokonce zastával i roli hrajícího kouče. Se svým novým týmem absolvoval už i soustředění v Bystřici nad Olší.

Martin Hanus v hlučínském dresu | Foto: Petr Widenka

„Martin bude za nás minimálně na jaře hrát. Je to zkušený fotbalisty, dobrý kluk do party. Určitě nám pomůže,“ řekl trenér Píště Petr Žižka, který si s Martinem Hanusem zahrál i druhou ligu v barvách Hlučína.

Martin Hanus je vyhlášeným kanonýrem. V Píšti s ním ale počítají do obrany. „Zacelí nám mezeru po Jakubu Macovi. Bude hrát stopera,“ má jasno kouč.

Sedmačtyřicetiletý fotbalista s týmem absolvoval i soustředění v Bystřicí nad Olší. Jeho součástí bylo i přípravné utkání s Jablunkovem, které skončilo remízou 5:5. „Výsledek neřeším. Kluci šli do zápasu po tvrdých trénincích. V prvním poločase měli těžké nohy. Nakonec alespoň výsledek srovnali,“ podotkl Petr Žižka.

Martin Hanus se na jaro v barvách Slavie těší. „Myslel jsem si, že do padesátky to doklepu ve Zborovicích, nestalo se. Slavia byla pro mě jasnou volbou. V klubu jsou kluci z Hlučína, navíc tým trénuje Žiža , takže nebylo co řešit,“ zdůraznil Martin Hanus a s úsměvem dodal: „Budu hrát stopera. Jak všichni ale ví, tak jaro mám lepší než podzim. Věřím, že prostor dostanu někdy i na hrotu.“ Martin Hanus během své bohaté kariéry hrával například na Maltě, za Hlučín, Vratimov, Lanžhot, Bohumín, Fulnek, Lipník nad Bečvou, Zborovice, Frýdlant nebo Kravaře.