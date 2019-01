Olomouc - Na svém kontě má devětadvacet prvoligových startů v dresu prvního týmu Sigmy, nyní sbírá jen ty třetiligové za olomouckou juniorku.

Martin Pulkert pálí. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Po roce a půl angažmá ve druholigových Vítkovicích a Opavě si asi Martin Pulkert (*1984) představoval jinou štaci, ale svůj úděl nese statečně. A co víc, je na něm vidět chuť hrát. I když je to „jen“ za béčko.

Naposledy rozhodl městské derby proti HFK, když v 87. minutě překonal do té doby výtečného gólmana Šroma, a svému týmu tak vystřelil tři body. „Hlavně, že jsme vyhráli. Je jedno, kdo dal gól, důležité je, že jsme získali tři body. Navíc ještě v takovém prestižním utkání s Holicí,“ usmíval se Pulkert po zápase.

Prestižní pro něj možná dvojnásob. V holickém dresu strávil půlku sezony 2004/05, kdy se HFK, podobně jako nyní, pokoušel vrátit do druhé ligy. Nakonec úspěšně, ale Pulkert na angažmá v Holici rád nevzpomíná. Na oficiálním webu opavského klubu, kde působil naposledy, měl dokonce holický půlrok v kolonce „nejhorší fotbalový zážitek“.

„Utkání jsem bral jako každé jiné. Prestižní bylo v tom, že proti sobě hrály dva olomoucké kluby,“ nenechává se strhnout. Jeho rozhodující branka měla velice zajímavou předehru. „V noci před zápasem se mi o tom gólu zdálo,“ zaskočil novináře trenér juniorky Augustin Chromý.

„Proto jsem ho tam na druhý poločas poslal,“ pokračoval.

„Je to tak, trenér mi před zápasem řekl, že se mu zdálo, že dám branku,“ potvrzuje Pulkert. „Hlavně jsem šel na hřiště proto, abych ten gól dal, abychom zápas vyhráli. Podařilo se mi to. Kouč to před zápasem předpověděl, takže o to líp,“ smál se drobný, ale průbojný štírek.

Před startem sezony byl jedním z mnoha hráčů širšího kádru, kteří preferovali odchod do zahraničí. To se ale nakonec nepodařilo. Teď se začíná smiřovat s tím, že v Olomouci minimálně na podzim zůstane.

„Nic nevyšlo a myslím, že do zimy už asi ani nevyjde. Ale mám se dobře. Snažím se poctivě trénovat tady v béčku a jsem vděčný za každou minutu, kterou tady odehraji,“ říká čerstvý ženáč. „Jsem smířen s tím, že tu do zimy zůstanu,“ uzavírá.