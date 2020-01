Vzhledem k tomu, že Opavští posiluji je možné, že na hostování budou posláni někteří další hráči. Například Bidje Manzia je už v Sokolově.

"Potřebujeme, aby Matěj měl větší herní vytížení. Dostal svolení, aby se mohl zapojit do připravy s Třincem," řekl sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann. O opavského odchovance se zajímala také Líšeň. S Helebrandem se ale do budoucna počítá, s klubem se domluvil na prodloužení smlouvy.

Nové angažmá si hledá záložník Bronislav Stáňa, který už absolvoval zkoušku ve slovenské Skalici. "Vše bylo v pohodě. Skalica měla o mě zájem, mi se v klubu také líbilo, jenomže vše ztroskotalo na délce kontraktu. Slovenský tým mi nabízel roční smlouvu, já preferoval dvouletou," vysvětlil Stáňa, který se momentálně připravuje s opavským béčkem. Není ale vyloučeno, že jaro stráví v jiném klubu. "Něco se mi rýsuje v Polsku a na Slovensku," doplnil.

Který z dalších opavských hráčů může strávit jarní část v jiném klubu? Odvíjet se to bude také od toho, zda bodu pokračovat v hostování z Plzně Pavel Šulc a na testech uspěje Miloš Zukanovič. Téměř jistý je odchod Endyho Opoku, které se momentálně dává dohromady po zdravotní stránce. "Máme představu o šířce kádru. Nechceme ho mít předimenzovaný, proto někteří kluci ještě na hostování mohou odejít, ať mají, co největší herní vytížení," připustil Grussmann. Je to například případ mladého brankáře Vyklického, který je na zkoušce v Pohronie.