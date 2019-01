Opava - Oběma zástupcům II. futsalové ligy z Opavska se poslední zápasy nepovedly. Jak Medvědi, tak Ferram duely s favority soutěže nezvládli.

Likop Třinec vers. Medvědi Malé Hoštice 10:2 (5:1)

Už na začátku utkání bylo vidět obrovskou kvalitu třineckého celku, který se futsalu věnuje na vysoké úrovni, a podle toho také vypadají jeho vyhlídky pro tuto sezónu, v níž je jednoznačně stanoven postup do nejvyšší soutěže. V pátek se do svěřenců Daniela Hegera zakousl a už nepustil. Jak se hosté přesvědčili, stisk Likopu byl pevný až drtivý. Po úvodním hvizdu šli domácí rychle do vedení. V páté minutě sice ještě stačili Medvědi vyrovnat díky Hrbáčovi, který v tandemu se Sebralou rozebrali domácí defenzivu, a první jmenovaný vyrovnal ukazatele skóre a začínalo se znovu.

Poté, ovšem Třinec přeřadil na vyšší rychlostní stupeň, a Hoštice na domácí nestačili vůbec v ničem. Perfektně nacvičené rozehrávání standardních situací poslalo hosty do kolen, protože o přestávce byl stav 5:1, a zápas byl prakticky ztracen. Ve druhé půli se Medvědi pokoušeli o zázrak, ale Likop překvapení nepřipustil. Snížit mohl Sebrala, ale do cesty se mu dvakrát postavila tyč brány Třince. No, a když se hoštickému celku nepovedlo proměnit žádnou z několika šancí, úřadovali zase domácí, kteří bleskovým způsobem utekli hostujícímu mužstvu na rozdíl 9:1.

Ve 35. minutě ve skrumáži před třineckou svatyní vybojoval Tomáš Trupl míč a kosmeticky upravil. Poslední slovo ovšem měli Třinečtí a utkání nakonec rozhodli poměrem 10:2 potom, co v samotném závěru zaznamenali ještě jeden gól. „Třinec byl na tom jednoznačně lépe. Je vidět, že jeho hráči trénují třikrát týdně a futsalu věnují opravdu dost času. Tento zápas poodkryl naše nedostatky. Pokud nezlepšíme naši hru, nemůžeme pomýšlet na vyšší umístění v tabulce. Doufám, že v příštím kole doma proti Hradci Králové se nám již bude dařit o poznání lépe,“ okomentoval debakl s Likopem trenér Medvědů Daniel Heger. Branky Malých Hoštic: 5. Hrbáč, 35. Trupl Malé Hoštice: Souček – Buchvaldek, Bita, Trupl, Hrbáč, Gargoš, Sebrala, Staněk

Agromeli Brno vers. Ferram Opava 5:3 (3:1)

Trenér Opavy Miroslav Tůma byl nucen postavit omlazenou sestavu, protože starší hráči nemohli s Ferramem na Moravu odcestovat. I tak se ale tento tým prezentoval velice dobrou hrou. Vždyť soupeř na soupisce registroval i hráče z velkého fotbalu, jako Schustera nebo Vránu. Po prvním gólu Brna se Opavští museli cítit dost ukřivděně. Agromeli si totiž v útoku pomohl rukou a rozhodčí spornou branku uznal. „Přihráli si rukou, což nám po zápase sami přiznali. Sudí nám svým nesprávným rozhodnutím uškodili,“ potvrdil zkroušeně kouč Tůma.

Opava se ovšem nevzdávala tak lehce. Žurek se sám prosmýkl domácí obranou a vyrovnal. V prvním poločase to ovšem bylo ze strany hostů vše. Pak se ukázala větší štěstěna Brňanů a v negativním slova smyslu znovu rozhodčí, kteří si toto utkání ve vitrínce určitě nevystaví. Nejprve Agromeli neuvěřitelně propasírovali míč za brankovou čáru, když po střele jednoho z domácích futsalistů balon mířil do gólmana Heidera, pak do tyče, od ní zase do opavského brankáře a od něj pak definitivně do brány. V závěru úvodního dějství potom hlavní arbitr naprosto zbytečně po odehrání pískl Brnu penaltu, kterou proměnilo. Do kabin tedy hráči odcházeli za stavu 3:1 pro Jihomoravany.

Ve druhé půli si byl Ferram vědom toho, že nemá co ztratit. Pět minut po změně stran se krásně z dvacetimetrové distance trefil Bartošák. V tu chvíli to vypadalo na to, že by Opava mohla zápas nějakým způsobem zvrátit, jenže po zbytečných ztrátách Brno nemilosrdně trestalo a po dvou chybách hostů vedlo již 5:2. Ve 35. minutě se opavským borcům podařila poslední korekce zásluhou Bartošáka, jenž napodobil svůj gól z úvodu závěrečného dějství a i napodruhé se přibližně z 20 metrů nemýlil. Skóre se poté už nezměnilo a Agromeli udolalo Ferram 5:3.

„Podle odborníků jsme zanechali dobrý dojem. Zkoušeli jsme zaměstnávat jejich gólmana, který se jevil jako nejslabší článek jejich mužstva. I Brňané produkovali dobrý futsal a nejspíš i zaslouženě vyhráli. Přesto zůstávám spokojen s výkonem našeho omlazeného týmu. Od příštího kola nám začínají rozhodující boje o zachránu,“ uzavřel lodivod Opavy Miroslav Tůma. Branky Opavy: 14. Žurek, 25. a 35. Bartošák Opava: Heider – Marec, Czerný, Bartošák, Chmel, Prášil, Vaněk, Žurek, Maloch.