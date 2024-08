„Na základě toho, že Pustá Polom postoupila do divize a své zápasy hraje hlavně v sobotu, nebylo v mých silách za ni stíhat hrát. S hraním jsem ale úplně končit nechtěl,“ uvedl Radim Grussmann. Jeho další kroky vedly do Píště. „V Píšťi mám kamaráda Kristiána Hudeczka, šel jsem za ním. Navíc v týmu je více kluků, které znám,“ zmínil.

Jeho nový tým naposledy odehrál divoký zápas se Starou Bělou. Utkání nakonec skončilo remízou 4:4. Chvíle Radima Grussmanna přišla v 51. minutě, kdy svým gólem snižoval na 1:2. „Naběhl jsem i za obranu. Hudy mě výborně našel. Musel jsem ale vynaložit velké úsilí, abych se rozběhl. Pak se mi podařilo přehodit gólmana,“ usmíval se pětatřicetiletý fotbalista.

Ke konečnému výsledku 4:4 karvinský asistent řekl: „Hodně divoké utkání. Hráli jsme se soupeřem, který má běhavé a šikovné kluky. Je vidět, že I. A třída má slušnou úroveň.“

Radim Grussmann chodí do Píště hrát zápasy, tréninky příliš nestíhá. „Na tréninky chodím nárazově. Tím ale nechci říci, že bych netrénoval. V Karviné se často zapojuji s kluky do tréninkového procesu,“ přiblížil bývalý fotbalista Slezského FC.

Jako hráč si Radim Grussmann ligu nezahrál, nicméně jako asistent trenéra je součástí prvoligového realizačního týmu v Karviné. „Působil jsem v Karviné u béčka, pak jsme dostali důvěru zachránit Karvinou v lize. To se nám povedlo. Byl to pro nás velký skok. Mým snem bylo dostat se do ligy, to se mi povedlo. Je to jiný svět. Nyní se hlásím na studium trenérské profi licence, což je mým dalším velkým cílem,“ zdůraznil syn bývalého kapitána opavského Kaučuku.

Jeho velkým rádcem je táta Alois. „Hodně spolu fotbal řešíme. Taťka chodí na naše zápasy, myslím, že je rád, že to se mnou takto dopadlo,“ pousmál se Radim Grussmann.

Karviná vypadá v letošní sezoně zajímavě. Velkou zásluhu má na tom i hlavní trenér Martin Hyský. „Martin Hyský je náročný trenér, a to jak na sebe, tak na realizační tým. Je velkým profíkem, fotbalu ohromně rozumí. Pracovat pod ním je velká škola,“ pochvaluje si bývalý hráč Slezského FC Opava.

Radim Grussmann během své kariéry prošel několika kluby. „Nejpozitivněji hodnotní angažmá v Opavě. Taťka tam dělal ředitele, vše fungovalo výborně. Opava byla na vzestupu. Dařilo se nám i výsledkově. Rád na to období vzpomínám,“ zakončil povídání.