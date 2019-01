Opava – Velkým suverénem letošního ročníku I. A třídy jsou bezesporu fotbalisté týmu Opava 2004. Mužstvo, které získalo před sezonou práva od rezervy Fulneku, nenašlo během podzimu přemožitele.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

Jednou z velkých postav lídra je teprve devatenáctiletý střední záložník Michal Krčmařík, jinak autor čtyř podzimních branek. „Podzim nám vyšel skvěle. Mužstvo bylo vhodně sestavené a kvalitní,“ zdůrazňuje mladý záložník, ještě loni hrající za opavskou Slavii.

„Příchod do Opavy 2004 beru jako krok dopředu,“ míní fotbalista, který v minulosti hrával i za Slezský FC Opava a Dolní Benešov.

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že Opavě by postup do kraje neměl uniknout. „Je před námi ještě dost zápasů. Ale máme čtrnáctibodový náskok na druhé, takže pokud neuspějeme, budeme všem pro smích, prostě nesmíme usnout na vavřínech,“ uvědomuje si Michal Krčmařík.

Byť mu bylo v prosinci teprve devatenáct let, během podzimní části odehrál krom jednoho duelu všechny zápasy. „Vážím si trenérovy důvěry, snad jsem se mu za ni svými výkony odvděčil. Jsem rád, že jsem se dokázal prosadit mezi tak kvalitními hráči, jací v klubu jsou,“ pokračoval Krčmařík.

V Opavě 2004 je prozatím na ročním hostování. „Rád bych i poté ve stávajícím klubu pokračoval. Jak říkám, toto angažmá beru jako krok dopředu,“ podotýká jedna z opor Opavy 2004.

Fotbalem se baví i Michalův starší brácha Lukáš. Momentálně slavnější z rodu, neboť to dotáhl až do kabiny dospělých v druholigové Opavě. „Lukášovi fandím a hodně mu to přeji. Jeho kariéra je pro mě výzvou, rád bych v budoucnu hrál také vyšší soutěž,“ netají se svými ambicemi Michal Krčmařík.

Se svým starším bratrem v minulosti dokonce hrával v jednom týmu. „Bylo to ještě v žácích, v dorostu se naše cesty rozešly. Třeba si v budoucnu ještě spolu zahrajeme,“ doufá mladší z bratrské dvojice.

Michal měl také možnost zakotvit ve Slezským FC Opava, bohužel na rozdíl od Lukáše musel odejít. „Mrzí mě, že to takhle dopadlo,“ krčí rameny. „Nedá se nic dělat, zpátky to již nevezmu, musím dál makat a pracovat na sobě,“ neztrácí víru student obchodní akademie.

Byť se zatím ve Slezském FC neprosadil, na klub nezanevřel. „Když se mi nekryjí zápasy, chodím se dívat hlavně na bráchu. A on chodí zase na mě,“ pokračoval Michal Krčmařík.

A ještě jedna perlička k bratrům Krčmaříkům. Asi mnoho lidí neví, že jejich strejdou je velký opavský fanoušek Džeky. „Je to tak,“ usmívá se Michal Krčmařík a vzápětí dodává: „Zatím je z naší rodiny nejznámější. Často s ním fotbal rozebíráme.

On fandí nám, my zase jemu. Větší fotbalového nadšence neznám.“