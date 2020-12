Už jedenáctý ročník tradiční předvánoční sbírky je tady. Fotbalový klub z Opavy bude pomáhat dětem, a to těm ve Slezské nemocnici formou Mikulášské nadílky. Zapojit se mohou i příznivci klubu z Městských sadů.

SFC Opava pořádá tradiční Mikulášskou nabídku | Foto: Roman Brhel

„Všichni si v současnosti procházíme těžkým obdobím a my jsme rádi, že můžeme děti v nemocnici potěšit alespoň tímto způsobem. Rádi bychom vás požádali o malý příspěvek ve formě dárku jako jsou omalovánky, pastelky, fixy, vystřihovánky, malé stavebnice nebo například knihy či sladkosti a další drobnosti dle vašeho uvážení. V případě, že by někdo chtěl darovat nějakou drobnost přímo sestřičkám, i tato možnost samozřejmě existuje a jsem si jist, že je to velice potěší,“ řekl sekretář Slezského FC Lumír Sedláček, který je patronem akce.