Opava - Vstup SFC Opava do druhé ligy v úvodním domácím duelu proti Slovácku vyšel remízově. Milan Halaška totiž v nastaveném čase fantasticky upravil na konečných 1:1.

Milan Halaška | Foto: SFC Opava

Doslova blesk z čistého nebe připomínala gólová hlavička útočníka Halašky. Slezané již od sedmadvacáté minuty prohrávali brankou Chmelíčka. Když už se však zdálo, že výhru bude přece jen slavit Slovácko, uzemnil radost hostujících příznivců právě Milan Halaška, který svůj gólový moment popsal následovně: „Milan Barteska rychle rozehrával rohový kop na první tyč. Ani nevím, jak jsem to lízl. Naběhl jsem si na centrovaný balon, dal tam hlavu a vyšlo to.“

Sobotní hrdina dále pokračoval zhodnocením celého utkání. „Myslím si, že první poločas pro nás nebyl zase tak špatný. Bohužel jsme se nevyvarovali velkých chyb v obraně. Chvála pánu Bohu, že nás soupeř vícekrát nepotrestal. Slovácko šlo třikrát samo na bránu a poločas naštěstí skončil pouze 0:1.

Kdybychom prohrávali o dvě, tři branky, tak se nám to strašně těžko otáčí a asi bychom to již ani nezvládli. Druhou půli jsme začali trochu lépe. Na naší straně byly i nějaké šance. Hráli jsme na sto deset procent a podle mého je bod zasloužený. Zápas byl velice kvalitní a diváci si určitě přišli na své. Bod za remízu Opavě rozhodně pomůže do dalších zápasů,“ komentoval bývalý hráč Krnova a Vítkovic.

Jak opavský útočník předeslal, domácí obrana byla v úvodním dějství hodně prostupná. Naprosto sami se řítili na bránu Gonda a Chmelíček. Oba pokusy těchto fotbalistů ovšem v síti Novákovy svatyně neskončily. Ta se totiž rozvlnila až při druhém úniku Chmelíčka, když právě běžela sedmadvacátá minuta.

„Pokud hrajete útočný fotbal, tak se chyby vytvoří. Ota Novák dnes zachytal opravdu famózně. Jsem rád, že nás podržel, což rozhodně prospěje celému týmu. I on sám určitě cítí vzestup formy. Ota si zaslouží velkou gratulaci a poděkování za výborný výkon,“ chválil svého spoluhráče Milan Halaška.

Slovácko se nijak netají ambicemi na postup. V druhé lize patří mezi favority. Co opavští borci očekávali od svého moravského protivníka? „Věděli jsme, že Slovácko bude hrát ze zabezpečené obrany a spoléhat na brejky, což se potvrdilo. Gólů mohli dát daleko více, a jak jsem už řekl, kdybychom prohrávali vyšším rozdílem, zápas mohl být úplně jiný,“ deklaroval forvard Slezského FC.

Inkasovaný gól dost připomínal závěr uplynulého ročníku, kdy Opava několikrát pohořela. Hlavně smolné prohry s Bohemians Praha a Příbramí doposud zanechávají hořkou pachuť z porážky: „Slovácko mělo podobnou šanci jako na jaře minulé sezony. Já jsem ale pořád věřil, že to zvládneme. Už jsme se z těch chyb poučili a vyrovnávací branka byla zasloužená. Musím poděkovat i divákům. Byli fantastičtí. Škoda jen, že jich nepřišlo o něco více.“

Když jsme se v rozhovoru posunuli až k divákům, nemohla chybět otázka k tomu, co říkal Milan Halaška na slovní narážky fanoušků Slovácka směrem k Pavlu Šultésovi, který v létě zamířil do slezské metropole právě z Uherského Hradiště? „Někteří lidé jednoduše nechápou, že tohle je život. Pavel se rozhodl pro přestup do Opavy. Fandové to časem překousnou, ale některé slovní nadávky byly až nechutné a přišly mi jako zbytečné. Vůbec tomu nerozumím.“

V dalším kole čekají na SFC venku Bohemians 1905, které se mohou pyšnit hlavně hojnou domácí návštěvností a také kvalitním týmem, jenž ještě na jaře válčil v české nejvyšší soutěži, než sestoupil. „Víme, že bude vyprodaný dům. Až osm tisíc diváků požene domácí k vítězství. Do Prahy pojedeme s klidnou hlavou. Pokusíme se něco urvat. Podle samotného zápasu pak budeme říkat, zda jsme měli na body, či nikoliv. Uvidíme sami, s čím na nás Bohemka vyrukuje.“

Neček si pořádně vydechl, bod z nastavení nakonec bral

Trenér Ladislav Jurkemik seděl na střídačce po sobotním duelu se Slováckem jako opařený. Nikdo se mu ani nedivil, jeho tým přišel o tři body až v samotném závěru zápasu. „Konec jsme nezvládli takticky,“ přiznal sportovně bývalý reprezentační kouč Slovenska a zároveň reprezentant Ladislav Jurkemik. „Diváci dnes viděli velmi dobrý a zajímavý fotbal. Oba týmy se snažily hrát útočně,“ rozebíral dále zápas Jurkemik.

Slovácko srazily nakonec do kolen neproměněné šance. „V prvním i ve druhém poločase jsme měli jasné gólovky. Alespoň jednu jsme mohli proměnit a výsledek mohl být jinačí,“ litoval hostující trenér.

„Na druhou stranu Opava má velmi kvalitní tým. A každému se bude zde těžko hrát,“ myslí si slovenský lodivod na uherskohradišťské lavičce. Na domácí straně panovala nakonec s bodem spokojenost. „Vzhledem k vývoji zápasu má tento bod svou cenu. Abych pravdu řekl, pořádně jsem si vydechl,“ kroutil hlavou Neček.

„Dnes nás podržel výborně chytající brankář Novák, svými zákroky nás držel ve hře,“ chválil svého svěřence opavský kouč. Horší už to bylo se samotnou hrou, Opavští vyrobili celkem dost hrubek. „Měli jsme velké díry v obraně. Neúčast Kolínka se Zapletalem byla citelná,“ podotkl Neček a dodal: „Slovácko je velmi herním týmem. Pod trenérem Jurkemikem získali herní tvář, přehráli nás v záloze.“

