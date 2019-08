Kraj – Devět zástupců Moravskoslezského kraje ve 2. kole fotbalového MOL Cupu zná své soupeře. Mezi nimi i všichni tři ligisté.

Zatímco ostravský Baník pocestuje na půdu divizního Lanžhotu a Opava zase k účastníkovi I.A třídy v Olomouckém kraji Olešnici u Bouzova, o poznání složitější to bude mít Karviná, která bude bojovat ve Frýdku-Místku. Regionální souboj nabídnou také hráči Hlučína a Vítkovic. Další druholigista Třinec se vypraví do Valašského Meziříčí, Dolní Benešov z MSFL se pak doma pokusí překvapit druholigový Prostějov. Na fotbalový svátek se pak těší v Petřkovicích, kde přijede aspirant na postup do nejvyšší soutěže Zbrojovka Brno. Zápasy mají úřední začátek příští středu 28. srpna od 17 hodin.