„Hráli jsme bezesporu s kvalitním soupeřem. Dvakrát jsme vedli, domácím se vždy podařilo vyrovnat,“ začal hovořit o pohárovém duelu trenér FC Hlučín Lukáš Černín. Jeho tým šel do vedení ve 34. minutě, kdy se na zadní tyči trefil Havran. „Takhle jsme chtěli standardní situaci zahrát. Bohužel jsme dostali gól do šatny, který byl z kategorie laciných,“ litoval hlučínský stratég.

Po přestávce si třetiligista vzal vedení zpět, když se křížnou střelou prosadil Buchvaldek. „Za osm minut jsme znovu inkasovali. Soupeř nás předčil v důrazu, a to mě mrzí. Zápas nakonec dospěl do penalt. My jsme zvládli skvěle a postupujeme,“ vydechl si Lukáš Černín.

Za Hlučínské se trefili Moučka, Ptáček, Smékal, Kania a Abdoulkarim. Havířov proměnil jen tři. A koho si Lukáš Černín přeje ve druhém kole? „Někoho z regionu, jako třeba Opavu nebo Baník,“ pousmál se.

Havířov – Hlučín 2:2 (1:1) P.K: 3:5

Branky: 45.+1. a 78. Teplý – 34. Havran, 70. Buchvaldek. Proměnné penalty Hlučína: Moučka, Ptáček, Smékal, Kania, Abdoulkarim. Rozhodčí: Proske – Dedek, Trigas. ŽK: Zupko, Heller – Wala, Šrek, Havran, Kovala. Diváci: 750.

Hlučín: Thimel – Wala, Šrek (46. Šrek, 60. Kovala), Plesník, Kolaska – Moučka, Cabadaj (46. Hasala), Buchvaldek (75. Ptáček), Havran (68. Kania) – Smékal – Abdoulkarim. Trenér: Lukáš Černín.