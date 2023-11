/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Opavští fotbalisté ho ale zvládli a slaví postup do jarní části MOL Cupu. Na vítězství 2:1 ve Velvarech se výraznou měrou podílel Tomáš Rataj. Opavský odchovanec vstřelil obě branky svého týmu.

Pohárový duel MOL Cupu Velvary - Opava | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Opava na sebe upozornila už po devatenácti minutách hry, kdy Ondráček trefil břevno. Další možnost druholigisty měl Vaněček, toho ovšem vychytal brankář Spilka. Dvě minuty před poločasem už Slezané udeřili. Po centru z levé strany si vybrala slabší chvilku obrana Slovanu a Rataj hlavou otevřel skóre – 0:1.

Po přestávce domácí Slovan zabral. V 57. minutě srovnával Jakab. Vzápětí střílel vedle Jelínek. Šest minut před koncem udeřila Opava. Důrazný Rataj obral o míč soupeřova obránce a překonal Spilku. Velvary ve čtvrté minutě nastavení sahaly po vyrovnání. Naštěstí pro hosty Rubeš mířil hlavou nad. Opava si tak MOL Cup zahraje i v jarní části.

„Do zápasu jsme šli v roli favorita. Museli jsme vyhrát,“ začal s pozápasovým komentářem trenér Slezského FC Opava Miloslav Brožek. „Soupeř proti nám odehrál výborné utkání. My jsme hráli dobře v prvním poločase, ve druhém to byla již válka,“ podotkl opavský stratég. „Rozhodlo naše nastavení, vůle vyhrát. Kluci si sáhli na fyzické dno,“ pokračoval Miloslav Brožek.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Dvěma góly se blýskl Tomáš Rataj. „Za Tomáše jsem rád. Je to fotbalista s velkým potenciálem,“ podotkl kouč vítězného týmu. A koho by si přál trenér Brožek ve čtvrtfinále? „Pražskou Duklu. Je to druholigový tým, přes kterého bychom mohli postoupit dál. Tím nechci říci, že bychom si na ligistu nevěřili,“ zakončil.

Nyní Opavské čeká volno, na začátku prosince pak přijde na řadu tréninkový blok, jehož součástí bude přípravný duel s brněnskou Zbrojovkou.

FC Slovan Velvary – Slezský FC Opava 1:2 (0:1)

Branky: 43. Rataj, 84. Rataj - 57. Jakab. Rozhodčí: Klíma – Kříž, Hádek. ŽK: Šustr, Leibl - Hýbl, Kopečný, Rezek, Richter.

Opava: Richter - Kopečný, Janoščín, Omale, Kadlec (66. Hýbl) - Blecha, Málek, Ondráček, Rezek (87. Velička), Rataj (94. Haitl) – Vaněček (87. Helebrand). Trenér: Miloslav Brožek.