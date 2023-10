/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slezského FC Opava znají soupeře v osmifinále MOL Cupu. Páteční los o tom, že družina trenéra Miloslava Brožka míří do Velvar, účastníka ČFL.

Opava narazí v osmifinále MOL Cupu na Velvary. | Foto: Deník/Petr Widenka

Slezané naposledy vyřadili Zbrojovku Brno, nyní čeká celek Velvar. Ten přešel do další fáze přes ligové Pardubice, které trénuje exopavský trenér Radoslav Kováč. „Samozřejmě, že jsme chtěli hrát doma, nejlépe proti Baníku, Spartě nebo Slavii. Místo toho jedeme do Velvar,“ řekl Lukáš Černín, asistent trenéra Miloslav Brožka. „Každopádně je pro nás přijatelný soupeř. Ale také cítíme velkou zodpovědnost,“ podotkla pravá ruka hlavního kouče SFC. „Velvary se dostaly až do osmifinále, vyřadily ligové Pardubice, což svědčí o jejich kvalitě. Musíme udělat vše pro postup, pokud se nám to podaří, je velká pravděpodobnost, že narazíme na soupeře z ligy,“ zakončil.

Celek z Velvar v béčkové skupině ČFL okupuje druhou příčku, když naposledy porazil ambiciózní ústeckou Armu 2:0. V jeho kádru najdete například i dva hráče z Jižní Koreje. Úředním termínem osmifinále je první listopad.