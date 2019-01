Předehrávkou mezi divizním Novým Jičínem a prvoligovým nováčkem z Karviné se včera rozehrálo 2. kolo MOL Cupu. Ten dnes pokračuje dalšími dvaceti zápasy, ve hře bude i čtveřice Hlučín, Frýdek-Místek, Opava a Vítkovice.

Slezský FC Opava – MFK Vítkovice 5:0 | Foto: DENÍK / František Géla

Hlučín - Frýdek-Místek

Domácí trenér Milan Valachovič po výhře v Rýmařově při losu doufal v jiného soupeře. Důvod byl prostý. „S Frýdkem se střetáváme pravidelně při přípravách v zimě i v létě. Před dvěma lety jsme hráli s Baníkem, loni v dalším derby s Opavou. Při takových kláních byl náš stadion výborně zaplněn. Teď byla ve hře brněnská Zbrojovka… Přáli jsme si atraktivnějšího protivníka," komentoval Milan Valachovič.

Druholigoví Valcíři jsou favoritem utkání, a to i pohledem do minulosti. V zimě Hlučín porazili vysoko 13:2. „To bylo úplně jiné utkání, nemyslím si, že by si měly ty dva zápasy být v něčem podobném. My každopádně půjdeme do pohárového souboje v co nejsilnějším složení. Postupit do dalšího kola a získat tak možnost zahrát si s atraktivním soupeřem, to je náš cíl," svěřil se frýdecko-místecký trenér Leoš Kalvoda.

Chrudim - Vítkovice

Vítkovice mají před sebou teprve poslední test před ostrým druholigovým startem. Po jednoznačné výhře nad Brumovem (5:0) v předchozím pohárovém dějství je čeká střet s pátým týmem České fotbalové ligy z uplynulé sezony. „Chrudim, je kvalitní soupeř, který v loňském ročníku ČFL bojoval do posledního kola o postup do druhé ligy. Čeká nás kvalitní test před úvodním druholigovým zápasem v Českých Budějovicích," prohlásil bezprostředně po losu Roman West, trenér MFK Vítkovice.

Šumperk - Opava

Loni vyhrála Opava pohárový souboj 3:0 a stejný výsledek by určitě bral kouč Roman Skuhravý i tenotkrát. „O víkendu nás doma čeká souboj s Frýdkem-Místkem. Náš kádr je vyrovnaný, a proto proti Šumperku udělám několik změn v sestavě," řekl kouč SKuhravý. Sám si je vědom, že jeho výběr má před sebou dost možná podobné klání jako v prvním kole na půdě Petřkovic. Opava tam po gólu Tomáše Jursy sice vyhrála 1:0, ale s třetiligovým protivníkem to nebude mít vůbec jednoduché: „Může to být něco podobného. Domácí budou hrát s velkým nadšením. Údajně to pro ně bude zápas roku, což plně respektujeme. Připravovali jsme se na ně stejně jako na každého jiného soupeře."

Další zápasy 2. kola (vše od 17 hodin): Líšeň - Prostějov, Slavoj Polná - Sigma Olomouc, Hulín - Znojmo, Uničov - Slovácko, Slavičín - Zbrojovka, Klatovy - Jihlava, Domažlice - Jablonec, Štěchovice - Bohemians 1905, Loko Vltavín - Táborsko, Písek - Varnsdorf, Živanice - Pardubice, Admira - Hradec Králové, Převýšov - Dukla, Tachov - Vikt. Žižkov, Benátky n. Jiz. - Vlašim, Český Brod - České Budějovice, Králův Dvůr - Teplice.

Zbývající utkání jsou odloženy: Litoměřicko - Příbram (16. srpna), Velké Meziříčí - Třinec (17. srpna), Třebíč - Zlín (23. srpna), Břeclav - Ostrava (23. srpna od 17 hodin), Benešov - Ústí nad Labem (23. srpna), Zápy - Sokolov (24. srpna).