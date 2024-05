Fotbalové bleskovky z Opavska: Smola úspěšným trenérem, kde hraje Chmelíček?

/FOTOGALERIE/ Fotbal je živý organizmus. Pořád se v něm něco děje, a to i v návaznosti na Opavsko. Podíváme se například, co dnes dělá bývalý útočník Slezského FC Opava Tomáš Smola. Nebo, kde hrají další bývalý fotbalisté s opavskou minulostí, a to Karol Mondek, Radim Grussmann a Alešem Chmelíčkem.

Tomáš Smola | Video: DENÍK / Roman Brhel, Tomáš Jursa