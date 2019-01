Kraj – Třinácté vítězství v řadě si do tabulky MSFL připsal favorit z Opavy. Tentokrát vyhrál na hřišti posledního Slavičína 0:2.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Kromě dvou branek viděli diváci také čtyři červené karty. „Domácí hráli tvrdě. Možná nás tím chtěli zastrašit, v prvním poločase měli šest žlutých karet,“ začal s hodnocením trenér Slezského FC Josef Mazura.

První branku jeho týmu dal po faulu na Vyskočila z penalty Chmelíček, na konečných 0:2 zvyšoval z dorážky Žmolík. „Herně jsme neoslnili, ale důležité jsou pro nás tři body. Jen mrzí, že se nechal Klesnil zbytečně vyloučit. Měl udržet nervy na uzdě,“ hněval se Mazura.

„Moc pěkný fotbal diváci neviděli. My jsme na těžkém terénu nebyli schopni kombinace, a to svědčilo domácím. Mysleli si, že nás ukopou, to se jim naštěstí nepodařilo,“ řekl brankář Opavy Otakar Novák.

Body nečekaně ztratil doma Frýdek–Místek. S Kroměříží pouze remizoval 1:1. Obě branky padly z pokutových kopů, hosty poslal do vedení Smutný. Jedenáctka byla nařízena za ruku Kerbra. Nešťastník Kerbr pak proměněnou penaltou svou chybu napravil.

„Na Kroměříž neumíme zahrát, a to se potvrdilo i v tomto utkání,“ řekl trenér Valcířů Odlřich Machala. „Loni jsme s nimi dvakrát prohráli, letos to bylo také z naší strany trápení,“ pokračoval kouč Lipiny. „Remíza je pro nás ztrátou, ale výsledek odpovídá dění na trávníku,“ přiznal Oldřich Machala.

Vítkovice po skvělém rozjezdu pokračují v rozpačitých výkonech. Naposledy prohrály s rezervou ligového Brna 1:0, když o jediný gól se postaral střídající Štourač.

Druhý z favoritů, HFK Olomouc, nastoupil na hřišti v Zábřehu, proti nevyzpytatelnému Sulku. Ten, kdo čekal drama, musel být zklamán. Holici poslal hned v úvodu do vedení Čtvrtníček. Domácí se snažili odpovědět, ale brankář Šrom byl k nepřekonání. Uličného eskadra nakonec vyhrála 0:3.

„Věděli jsme, že nás čeká boj, válka, a tak to i bylo. Souboje byly na hraně pravidel, oba trenéři hecovali své týmy a snažili se ovlivnit rozhodčího. Nám se podařilo vstřelit rychlý gól, ale domácí pak měli několik šancí. Bylo to velmi dobré a svižné utkání. Jsem rád, že držíme tu bilanci: venku máme dvě remízy a pět výher,“ řekl kouč vítězů Petr Uličný.

Frýdek-Místek - Kroměříž 1:1 (0:1)

Branky: 56. Kerbr z pen. – 32. Smutný z pen. Rozhodčí: Kneisl. ŽK: Staněk, Cabák – Stojaník, Janča, Mazouch. 733 diváků



Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Hrdlička, Staněk, J. Prokeš – Biolek (77. Cesnek), Literák (46. Grussmann), Cabák, Kerbr – H. Prokeš (82. Soukup), Maceček. Trenér: Machala

Kroměříž: Vogl – Valášek, Šilinger, Klabal, Stojaník – Hromek, Mazouch, Grim (77. Matoušek), Smutný – Fiala, Janča (88. Mašlej). Trenér: Lehkoživ.

Brno B - Vítkovice 1:0 (0:0)

Branka: 76. Štourač. Rozhodčí: Miroslav Trávníček. ŽK: Cupák, Štourač. 87 diváků



Brno B: Bureš – Buchta, Foukal, Kršák, Košulič – Chlup (84. Huška), Cupák, Střeštík, Jukl (89. Ullmann), Okleštěk – Šamánek (46. Štourač). Trenér: Maléř

Vítkovice: Vaško – Vlk, Cverna, Derych (81. Hritz), Silveira – Moravčík, Kušnír, Kovář, Pešek (78. Lička) – Lokša (61. Vaclík), Punčochář. Trenér: Vlk

Hulín - Olomouc B 2:1 (0:1)

Branky: 65. Ševela, 72. Otruba z pen. – 1. Nekuda. Rozhodčí: Černý. ŽK: Barcuch, Ševela, Václavíček – Koutný, Nepožitek. ČK: 84. Nepožitek. 150 diváků



Hulín: Štěpán – Barcuch, Zlámal, Číhal, Václavíček – Mršťák (80. Sedlář), Kadlec (84. Hloch), Laciga, Crla – Ševela (88. Němec), Otruba. Trenér: Pospíšil

Olomouc B: Šustr – Machalický, Murin, Koutný, Soušek – Nekuda (67. Vavřík), M. Pospíšil, Šindelář, Nepožitek – T. Pospíšil (84. Rolinc), Tomeček (73. Chlebek). Trenér: Chromý

Líšeň - Jihlava B 3:0 (1:0)

Branky: 20. Oprchal, 54. Michal Drábek, 72. Král. Rozhodčí: Talpa. ŽK: Pecha, Nosko, Oprchal, Vrtěna – Demeter. 305 diváků



Líšeň: Sedmidubský – Čampa, Hebron, Král, Křap – Nosko (85. Walla), Michal Drábek, Pecha, Belej (80. Šudoma), Oprchal – Vrtěna (73. Mičko). Trenér: Zbořil

Jihlava B: Matiášek – Bambula, Ptáček, Filip, Dobrovolný (67. Príborský) – Kosak (80. Šandera), Leligdon, Lovětínský, Demeter – Zelinka (55. Vacek). Trenér: Morkus

Břeclav - Zlín B 0:0

Rozhodčí: Antoníček. ŽK: Jugas, Bublák, Švach. 110 diváků



Břeclav: Hladký – Chromeček (81. Nevídal), Michal, Demjanovič, Pacl – Navrátil (59. Ivančic), Simandl, Jakubovič, Svoboda (68. Veselý) – Bielčík, Mica. Trenér: Michal

Zlín B: Dostál – Kocián, Jugas, Linek, Kašpar – Šumbera, Švach, Bublák, Konečník – Rokos, Kurtin (70. Mezírka). Trenér: Káňa

Uničov - Slovácko B 3:2 (2:0)

Branky: 20. z pen. a 77. Fiala, 40. Hrubý – 61. Martinec, 87. Ohnutek. Rozhodčí: Krasula. ŽK: Novosad – Ohnutek, Čtvrtníček. ČK: 90. Dočkal. 280 diváků



Uničov: Uvízl – Sostřonek, Novosad, Vejvoda, Fiala – Juřátek, Toman, Kyselý (84. Režný), Švajda – Hrubý, Řehák (88. Heinz). Trenér: Machálek

Slovácko B: Chvojka – Kleiber (86. Bančák), Ruman, Martinec, Habanec – Ohnutek, Daníček, Borusík, Prajza (63. Dolina) – Čtvrtníček (69. Dočkal), Sasín. Trenér: Mišovec

Slavičín - Opava 0:2 (0:1)

Branky: 19. Chmelíček z pen., 69. Žmolík. Rozhodčí: Skřítecký. ŽK: Šamánek, Lysáček, Hnaníček, Fábry, Stýskala, Melichárek – Partyš. ČK: 51. Fábry, 72. Švach, 83. Lysáček – 72. Klesnil. 270 diváků



Slavičín: Mendl – Fábry, Bělaška, Šamánek, Švach – Jaroš, Hnaníček, Stýskala (79. Otépka), Holek – Melichárek, Lysáček. Trenér: Haraga

Opava: Novák – Kolínek (89. Kiša), Cigánek, Formánek, Čáp – Žmolík, Knapp, Partyš, Vyskočil (60. Zapletal) – Chmelíček (65. Klesnil), Halaška. Trenér: Mazura

Zábřeh - HFK Olomouc 0:3 (0:1)

Branky: 2. a 56. Onofrej, 87. Richter. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: Filipský. 230 diváků



Zábřeh: Bednár – D. Barcal, Šalamoun, Suchánek, Dvořák (79. Kulíšek) – Krejčíř, Pulkert, Břežný, J. Barcal – Koubek, Vodák (42. Kučera). Trenér: Janusicza

HFK Olomouc: Šrom – Kopecký, Lukášek, Polák, Dadák – Filipský (89. Kobylík), Čtvrtníček, Kovář, Onofrej – Tögel (59. Obal), Richter. Trenér: Uličný