Ze Žižkova chceme tři body, řekl opavský trenér West

Ve druhém poločase exhibice Romana Štefka pokračovala. Na 3:0 zvyšoval střelou z trestného kopu, balon trefil levačkou a šajtlí. Míč zaplaval a brankář Zmija byl bez šance. „Šlo o střelu z levé strany, gólman byl překvapen. Zlomový moment zápasu,“ podotkl Roman Štefek. Do konce utkání se trefil ještě dvakrát. V jednom případě to bylo hlavou po centru Michala Juchelky. „Michal je náš mozek týmu, vlastně nahrává všem na góly, je to takový dvorní nahrávač,“ glosoval s úsměvem zkušený útočník, který právě s Michalem Juchelkou zažil slavné časy v Dolním Benešově.

V letošním ročníku se trefil sedmatřicetiletý borec už desetkrát. „Nějaké mety si nedávám. Fotbal hraji pro radost, s dobrou partou,“ poznamenal Roman Štefek. Když kopal ještě třetí ligy v Dolním Benešově nebo krajský přebor v Háji, nastupoval v obraně či v záloze. „Do útoku jsem se posunul až na stará kolena. Domluvili jsme se trenérem, že si chci užít taky trochu té gólové radosti. Šlo o takovou chlapskou domluvu,“ přiblížil potutelně Roman Štefek.

Roman Štefek pochází z Bohuslavic, kde i bydlí, s fotbalem ale začal v nedalekém Dolním Benešově. Zažil období, kdy byl klub napevno zabydlen ve třetí lize. „Pamatuji si doby, kdy měl fotbal v Dolním Benešově váhu. Třeba kluci, kteří se neuchytili v áčku Baníku, chodili k nám. Nikdy by mě nenapadlo, že mužské áčko v Dolním Benešově skončí. Je to hodně smutný příběh,“ povzdechl si Roman Štefek.

V bohuslavické kabině není sám, kdo v minulosti prošel Dolním Benešovem. „Bohuslavice je vesnice ležící kousek od Dolního Benešova. Oba kluby jsou propojené. My starší tam chodíme dohrávat kariéru,“ řekl ještě zkušený fotbalista. Nad tím, že by se do Benešova ještě vrátil a pomohl mu v restartu, nepřemýšlel. „V Bohuslavicích bydlím a kariéru už tam dohraji. I.B třída je pro mě nyní ideální soutěží,“ zakončil povídání Roman Štefek.