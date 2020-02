„Nad nabídkou z Opavy jsem neváhal, liga je liga,“ řekl zkušený stoper.

Prvních dvacet minut za svůj nový klub odkopal v přípravném duelu s Třincem, který Opavané v neděli vyhráli 3:2. „Pěkných dvacet minut, jsem za ně rád. V některých pasážích naše hra vypadala dobře. Škoda zahozených šancí,“ řekl ke své opavské premiéře Jan Hošek.

Je jasné, že na základní sestavu to zprvu vypadat v jeho případě nebude. Přece jen s týmem absolvoval pouhé dva tři tréninky. „Těžké to máte všude. Vůbec ale nyní nejde o mě. Hlavním cílem je zachránit Opavu v lize,“ zdůrazňuje autor čtyř ligových gólů a tří asistencí.

Během své kariéry prošel pražskou Slavií, Karvinou a Teplicemi, na třináct zápasů si odskočil do polské ekstraklasy, kde oblékal dres Cracovie Krakov. Naposledy ale hrál pouze druhou ligu v Sokolově.

„Chtěl jsem hrát a ne sedět v Teplicích na lavičce. V Sokolově se sešla dobrá parta mladých kluků. Hráli jsme o záchranu. Věřím, že Sokolov i Opava své soutěže udrží,“ pokračuje v povídání Jan Hošek, jehož dvojče Petr v minulosti oblékalo dres nedalekého Hlučína.

Sokolov je od Opavy docela z ruky. „Především jsem rád, že mohu hrát fotbal. Neřeším, zda je to přes půl zeměkoule nebo pět set kilometrů od domova. Opava na mě udělala dojem, ať už se týká klubové úrovně nebo města. I moje paní se už těší, že poznáme nový kraj,“ přiznává fotbalista, který má na kontě 128 prvoligových startů v lize.

Jan Hošek ví, jaké je to zvednout nad hlavu mistrovský titul, což zažil s pražskou Slavií. Zakusil i boje o holé přežití. „S Karvinou jsem hrál dvakrát o záchranu, a to dokonce i v posledním zápase, kdy si pomalu nejste schopni přihrát na metr. Je to více o hlavě, než o fotbalovém umu. Věřím, že se na to v Opavě dobře připravíme,“ míní zkušený obránce.

Na otázku, zda si netouží zahrát v jednom dresu se svým dvojčetem Petrem, odpovídá: „Teď už asi jen někde na amatérské bázi. Brácha už s velkým fotbalem skončil. Ještě jsme spolu bydleli, když jsem hrával za Karvinou a on v Třinci,“ končí povídání Jan Hošek.