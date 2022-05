„Bohemka je favorit, ale my chceme uspět. Už čtvrteční zápas hodně napoví. My jsme doma ale silní, a to i mentálně,“ řekl Roman West před čtvrtečním duelem, který má výkop v 17 hodin.

Opavu čeká ve čtvrtek a v neděli baráž o ligu. Do dvojzápasu jdete určitě v lepším rozpoložení než soupeř. Na rozdíl od soupeře jste měli jaro o radosti. Už dostat se do baráže bylo obrovským úspěchem. Naopak Bohemka do baráže nechtěla, ale nakonec do ní spadla…

Do zápasů jdeme z pozice týmu, který může jen získat, kdežto Bohemka může hodně ztratit, tím, že může přijít o ligu. Věřím, že naši kluci přistoupí k utkání tak, že je to jejich šance, výzva vydat ze sebe maximum, aby se o úspěch porvali. Je to pro ně velká příležitost, tak to všichni bereme a cítíme. Hodně napoví už čtvrteční domácí utkání, v jakém rozpoložení oba týmy budou, s jakým výsledkem do odvety půjdeme. Bohemka má zkušený a kvalitní tým. Už jenom útočníci Chramosta a Puškáč, nebo pod nimi Hronek, halfbeci Dostál s Kovaříkem, který hrál dlouho v Plzni, to je silná kvalita.

Co se dá očekávat od Opavy? Uvidíme její hodně aktivní pojetí hry? Nebo budete taktiku měnit vzhledem k tomu, že se proti vám postaví ligové mužstvo?

Chceme být v první řadě aktivní, chceme hrát dopředu, chceme vysoko napadat, dostávat soupeře pod tlak a neustále dostupovat, v nejlepším případě je nenechat vůbec vydechnout, aby museli pracovat pořád pod tlakem. Co se týká nás, je to otázka psychiky, co všechno si dovolíme v utkání. Jak se bude vyvíjet, jaká tam bude nabídka. Jednoznačně musíme přepnout do vyššího módu, ve smyslu rychlejší reakce, rychlejší práce míče, rychlosti myšlení. Tohle vše musíme zvýšit na ligovou úroveň, abychom se soupeři vyrovnali.

V sestavě máte kluky typu Darmovzala, Ščudly, Rataje, Kramáře, Šiguta, kteří takovéto zápasy nehráli. Bude vysoká divácká návštěva, možná i větší tlak na ně. Tady to bude asi hodně o nastavení hlavy…

Jednoznačně. Už ve Vlašimi na nás padl stín nebo tlak důležitosti zápasu a výkon se nám úplně nepovedl. Jsem přesvědčený o tom, že doma podáme úplně jiný výkon, kde jsme daleko silnější i mentálně a věřím, že hlavy budeme mít do zápasu nastaveny dobře.

Myslíte si, že duel s Vlašimí byl ten zápas, který vás mohl probrat v tom smyslu, že ne všechno je na hřišti zalito sluncem?

Je to možné. Pozitivní je, že před dvojzápasem s Bohemkou jsme dostali takovou facku. To by nám mohlo pomoci.

Sestava na Bohemku se bude hodně lišit od té, která hrála ve Vlašimi?

Nějaké změny v sestavě budou každopádně.

Bohemka naposledy vyhrála nad Karvinou 4:0 a všechny góly vstřelil bývalý hráč Opavy David Puškáč. Řešili jste ho?

Pušky dal čtyři góly, tím na sebe upozornil, že je gólový a je ve formě. Nicméně bych to chtěl využít směrem k našim klukům, že každý hráč má nějaký vývoj, nějaký příběh. Když jsem trénoval v Karviné devatenáctku, Ondru Lingra a spol., mladý Puškáč i jeho brácha byli v klubu. David kopal za béčko divizi, pak šel do třetí ligy, do Petřkovic a přes Opavu se dostal do Bohemky. Každý fotbalista má svůj příběh. Jsou to jenom lidi a věřím, že i naši hráči procházejí nějakým vývojem a to by jim mohlo nějakým způsobem změnit myšlení v hlavách, že proti nim nebude hrát žádný Messi, žádný Ronaldo, ale kluci jako oni. Nesmíme se bát hrát, to bude to nejdůležitější.

Pro vás osobně je tento dvojzápas topka, kterou budete trénovat?

Trénuji dvacet let, prošel jsem si různými situacemi, ale co se týká profesionálního fotbalu, je to největší dvojzápas.