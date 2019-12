„Opava se stala mým druhým domovem. Vybudoval jsem si nadstandardní vztah s fanoušky. To byl i důvod, proč jsem nikam do druhé ligy v Česku nechtěl jít. Vlašim, Sokolov, tehdy i Karviná, to byly destinace, kam mě to ani trochu nelákalo,“ svěřil se Partyš.

Jeho opavský příběh končil za Davida Vavrušky. Slezský FC spadl do MSFL a brněnský rodák byl nucen dát Opavě sbohem. Jeho kroky vedly do rakouského St. Peter/Au, klubu ze čtvrté nejvyšší soutěže.

„Byl jsem tam brán jako profesionál, a to za slušné peníze. Samozřejmě Opava to nebyla, mám na mysli zázemí a fanoušky,“ řekl jedním dechem otec malého Krištofa.

Následovala další rakouská štace. Zájem o šikovného fotbalistu projevil Rohrendorf, velice ambiciózní tým z páté ligy. Tady přišel zlom. Věděl, že v Česku už to na velký fotbal nebude. „Hodně jsem o tom přemýšlel. Ať už jsem si dával různá pro a proti, Rakousko mi vycházelo nejlépe. Ve druhé české lize pro mě existovala jen Opava. A z ligy jsem žádnou nabídku nedostal,“ pokračoval v povídání šestatřicetiletý fotbalista.

V Rakousku začal brzy koketovat s trenéřinou. Individuálně připravoval malé fotbalisty a rozjel i jiné aktivity. Do Česka se přece jen vrátil. Přišlo zranění a někdejší opavská opora zamířila do Svratky Brno. V tomhle klubu trénoval dorostence. „Musím přiznat, že trénování mě chytlo. Je to směr, kterým chci jít. Naplňuje mě to, chci se dál vzdělávat,“ nastínil svou budoucnost.

Aktuálně má na starosti třináctileté kluky v SFC Opava. „Je to krásná práce,“ dodává. Střídavě žije v Opavě a Brně.

Hráčskou kariéru si prodlužuje, jak jinak než v Rakousku, a to v týmu Mauer- -Öhling, hrajícím šestou ligu. Na otázku, zda by ho nelákala třeba ještě MSFL, jasně odpověděl: „V žádném případě. Není to tak dávno, co jsem dostal nabídku z Líšně. Chvíli mi to v hlavě hlodalo, ale pak jsem to definitivně zavrhl. V Líšni mi nabízeli třicet procent toho, co mám v Rakousku, a nebudeme si nic nalhávat. Peníze v mém věku hrají důležitou roli. A za druhé, v Česku se trénuje podstatně více,“ uzavřel Zdeněk Partyš.