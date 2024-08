Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

S restrukturalizací soutěží bych byl zdrženlivý. Za své více než dvacetileté funkcionářské působení v rámci fotbalového svazu vím, že tato reforma je dlouhodobě diskutována a není na ni jednotný názor. Osobně jsem spíše skeptický k tomu, že by k ní mělo v dohledné době dojít. K tomuto závěru mne vedou výstupy z mnoha jednání, valných hromad a pracovních schůzek k této problematice.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte úbytek týmů?

Paradoxně můžeme být spokojeni. Co se týká dospělé kategorie, máme o dvě družstva více – konkrétně Kravaře B a Hať B. Rovněž mezi dorostenci máme o jeden tým více. Mrzí nás neposkládání starších žáků 1+10 – klasický velký fotbal. O to více máme družstev v soutěži starších žáků 1+8. Soutěže mladších žáků a přípravek jsou naplněny stejně jako v loňském roce. Z tohoto pohledu panuje spokojenost, kdy z hlediska počtů klubů, jednotlivých družstev a počtů soutěží je okres Opava jeden z největších v rámci fotbalu v České republice.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost? Kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu? Je zájem ze strany mladých?

K dnešnímu datu máme na listinách OFS Opava 45 rozhodčích (z toho 15 rozhodčích máme ve věku 15 – 20 let), na listině MS KFS 11, ŘK FAČR pro Moravu 5 a v profesionálních soutěžích máme 2 rozhodčí. Není to málo ani to není moc. Proto jsou samozřejmě noví adepti vítáni. Mladí rozhodčí mají v dnešní době obrovskou šanci k profesnímu růstu, pokud mají výdrž a chtějí se tomu věnovat. Jsou různé vzdělávací akce, semináře a další zdokonalovací semináře. Mají vše ve svých rukou, možnosti jsou obrovské.

Jak to vypadá s okresním pohárem? Je o toto soutěž zájem?

U nás v okrese máme okresní kola pod názvem „O POHÁR MĚSTA OPAVY“, kdy již řadu let spolupracujeme se Statutárním městem Opava na tomto projektu. Mužská a dorostenecká kategorie se hraje na přírodních trávách. Kategorie žáků a přípravek jsou hrány v rámci zimní přípravy ve sportovních halách. Zájem o tento projekt je velký, z čehož máme radost a potěšení. V letošním roce bylo finále poháru mužů, mezi Slavkovem a Dolního Benešovem opět sehráno na stadionu SFC Opava, což mu zcela jistě přidalo na atraktivitě. Z vítězství se radoval Dolní Benešov. Ovšem i finále poháru dorostu bylo na velmi vysoké úrovni a nepostrádalo drama, kdy ho musely rozhodnout až penalty. Toto finále se odehrálo v Malých Hošticích mezi domácím týmem a Kobeřicemi. Hrálo se výborné atmosféře, kdy mu přihlíželo asi 150 diváků. Zde bych chtěl velice poděkovat domácím pořadatelům, protože dané finále bylo po všech stránkách perfektně zorganizováno a bylo dobrou reklamou na fotbal.

Co mládežnické akce v okrese?

Na mládežnickou činnost jde většina rozpočtu svazu. Naše Komise mládeže je v této oblasti dosti aktivní, kdy se zaměřuje na tvorbě mládežnických výběrů, které poté náš reprezentují na turnajích v rámci kraje apod. Spolupořádají i mládežnické turnaje různých klubů. V rámci zimní přestávky pořádají halové mládežnické turnaje, o které je velký zájem. V rámci okresu máme perfektní zázemí pro tyto aktivity, takže nám v této oblasti jiné okresy mohou jen závidět. Musím zmínit i každoroční letní mládežnický kemp, který se koná v areálu TJ Slavia Malé Hoštice. V letošním roce byl naplněn za pět dní, což jistě svědčí o jeho oblíbenosti v období prázdnin. Jsme rádi, že naše GRASSROOTS oddělení spolu s komisí mládeže vyvíjí tyto aktivity a prohlubují tak blahodárný vztah naší mládeže k fotbalu.