Velké Heraltice - Před týdnem sice heraltičtí borci padli po velmi statečném výkonu v Kylešovicích, avšak na nějaký výraznější úspěch v duelu se Služovicemi se nesázelo.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

No, a světe div se.

Domácí družina za to hned od úvodu pořádně vzala a hned ve třetí minutě vystrašil Brzezného Piatkevič, jehož rána doputovala jen o kousek vedle. Těsně před čtvrthodinou hry však přišel osudový okamžik zápasu. Martin Kremser posílal malou domů, kterou vystihl Tesař a podél gólmana otevřel skóre.

„Byla to dost nepochopitelná chyba. Nevím, co se vlastně stalo. Jestli to Martinovi sklouzlo. Tohle by se však stávat nemělo,“ upozorňoval hrající předseda služovického klubu Tomáš Barč.

I hosté ovšem nebezpečně zahrozili. Wojcicki se na šestnáctce zmocnil míče a vypálil do protipohybu Šmajstrly. Ten ale stačil reflexivně zasáhnout. Poté vyslal krásnou střelu i Jakub Kotrs, která šla jen těsně nad.

Začátek druhé půle vyšel Služovicím na jedničku. Vlček se v závaru ocitl u míče a dopravil jej až do sítě. Na rozdíl tří branek zvyšoval dvacet minut před koncem Tesař, ke kterému dolétl jeden z centrů.

O kosmetickou úpravu se postaral až těsně před koncem Vladan Ciminga. Proměnil totiž penaltu za faul na Wojcického. Byla to však slabá náplast na první prohru po delší době.

„Proti nám stál sice těžký soupeř, ale měli jsme od začátku navrch. Troufnu si říct, že jsme Služovice k ničemu vážnějšímu nepustili,“ komentoval trenér domácích Rostislav Štěpán. „Asi jsme si nezasloužili vyhrát. Zápas hodně ovlivnil první gól, který nás poslal do kolen,“ doplnil Tomáš Barč.

Velké Heraltice - Služovice 3:1 (1:0)

Branky: 14. a 70. Tesař, 57. Vlček – 86. z pen. V. Ciminga



Velké Heraltice: Šmajstrla – M. Valchař, M. Štěpán, Čunta, Žurek – Zvardoň, J. Kotrs, Kačeriak, Vlček (75. Gilík) – Tesař, Piatkevič.

Služovice: Brzezny – Granzer, Kriebel, Míška, Polhoš – Barč (70. T. Lasák), Wojcicki, Klein (80. V. Kremser), M. Kremser (60. Poštulka) – V. Ciminga, Pieczarek

Petr Dušek