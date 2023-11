/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hrají nejnižší fotbalovou soutěž na Opavsku, sbírají příděly, přesto hrají s nadšením. Fotbalový klub Sokol Deštné má svou historií, má své legendy. Sedmačtyřicetiletý Rudolf Lhotzký patří ke klíčovým postavám týmu, stejně tak o jedenáct let starší Zbyněk Pekárek. Oba byli u toho, když jejich tým remizoval s béčkem Hradce nad Moravicí 1:1.

Deštné - Hradec nad Moravicí B 1:1 | Video: Filip Brhel

Na posledním utkání podzimu přišlo čtyřiačtyřicet platících diváků. Vstupné činilo 10 korun, fungovalo občerstvení. „Teď je zima, když počasí, pečou se i makrely,“ říká jeden z příznivců místního klubu. Deštné má svou historii. Za místní Sokol kopal i Jaromír Košárek, jedna z velkých hvězd místního regionu. Pro domácí je top borecem Rudolf Lhotzký, srdce klubu, klíčový hráč. Dříve nastupoval v útoku, proti Hradci řídil obranu. Jeho táta v minulosti klubu šéfoval. Fotbalu fandí i František Trlica, starosta Jakartovic, pod které Deštné spadá. Na sobotním duelu nechyběl.

Kravaře doplatily na chyby. Brušperk nás přehrál ve všech směrech, řekl trenér

A máme tady borce číslo 2. Tím je Zbyněk Pekárek. Jemu osmapadesát a plní roli hrajícího trenéra. Klobouk dolů předním. Říká se, že bez něj by byl fotbal v Deštné mrtvý. „Tak to není. Je nás tady více starších, co chceme, aby fotbal v Deštné zůstal zachován,“ pronesl skromně Zbyněk Pekárek, kterému nikdy jiný neřekne jinak než Pegy. Utkání s béčkem Hradce nad Moravicí domácímu Sokolu vyšlo. Remízu 1:1 bral všemi deseti.

Deštné – Hradec nad Moravicí B 1:1 (0:1)

Branky: 53. Tesař – 12. Scholtz.

Deštné: Žiga – Tesař, Gilík, Sváček, Šimon, Šenk, David, Byrtus, Lhotzký, Pekárek, Dorociak – Liška, Rašo, Trlica, Klein, Hrdlička. Trenér: Zbyněk Pekárek.