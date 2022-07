„Kluci dostali docela dlouhé volno. Minulý týden jsme do přípravy skočili ve velkém stylu. Docela jsem měl obavy abychom zápas s Opavou zvládli odehrát. Nakonec jsme ho zvládli na výbornou,“ měl radost Petr Hlaváček. O góly Oldřišova se postarali Strakoš s Hartmannem.

Nyní už má Moravan před sebou generálku, tu odehraje se Slavkovem.

Podívejte se: Velká cena Opavy opět nabídla zajímavou podívanou

Do sezony půjdou Oldřišovští s pozměněným kádrem. Do Stěbořic má namířeno Ondřej Šmalec. „Jeho odchod mě mrzí,“ přiznal trenér Hlaváček. Zdravotní pauzu si dávají Šimon Továrek s Tomášem Bolackým. Do Šumperku pak odchází Lukáš Pavlíček.

Co se týká nových hráčů, tak velkou posilou může být Petr Uvíra z Háje ve Slezsku. V Malých Hošticích ulovil Oldřišov Dominika Klingera. Třetím nováčkem je pětadvacetiletý Karel Vitoul. Jedná se o fotbalistu, který prošel opavskou mládeží. Hrával také za Zábřeh, Pustou Polom, Bruntál nebo Litultovice. „Pracujeme ještě na příchodu dalších dvou hráčů. Věřím, že se nám je podaří přivést,“ zakončil Petr Hlaváček.