„Snažíme se dostat po dlouhé pauze do rytmu. Tréninky jsou volnějšího charakteru. S ostrou přípravou začneme až v červenci,“ přiblížil trenér Moravanu Petr Hlaváček. Oldřišov zatím odehrál dva přípravné zápasy. Prohrál s Kravařemi 3:6 a porazil ambiciózní Břidličnou 3:1. „Devatenáctého července hrajeme s Hájem ve Slezsku a pak ještě sháníme soupeře pro utkání v rámci sportovní slavnosti,“ poznamenal kouč. „Krom fotbalu ještě pomáháme u našeho spoluhráče Matěje Žídka, jehož rodině shořel dům a stolařská dílna,“ doplnil trenér.

V rámci ostré letní přípravy čeká na Oldřišov účast v Prajzském poháru. „V rámci něho odehrajeme určitě kvalitní zápasy,“ věří trenér.

Pohybem nastal i v hráčském kádru. Jiří Fusek je pracovně mimo okres a fotbal bude spíše stíhat sporadicky. Brankář Tomáš Anděl odešel dělat asistenta trenéra do Hradce nad Moravicí. „A když k tomu připočteme i konec Radima Rychlého, zbývá nám do branky pouze Jan Kubný,“ vyjmenovává Hlaváček. S jedním brankářem se soutěž hrát nedá. „Brankáře musíme řešit. Jednou z variant je, že do toho půjdu s Honzou sám. Problém je ale v tom, že laboruji s utrženou achilovkou,“ přiznal Petr Hlávaček, který donedávna sám chytával i vyšší soutěže než krajský přebor.

Co se týká nových hráčů, tak trenér počítá s příchodem Ondřeje Šmalce, Radka Wickera a Patrika Glogy. „Ještě s námi trénujeme Honza Oberherr. Hrát se mu nechce, ale věřím, že se mi ho podaří zlomit,“ zakončil s úsměvem Petr Hlaváček.