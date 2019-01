Stěbořice - Velkou hráčskou obměnou prošel před sezonou fotbalový klub ze Stěbořic. Konečné sedmé místo v I. B třídě se tak dá hodnotit pozitivně.

„Kdybych měl hodnotit celý ročník, asi bych řekl, že spokojený jsem. Nejde ani tak o naše konečné umístění, ale spíše o to, že se nám povedla věc, kterou spousta klubů v České republice nedokáže realizovat,“ začal posezonní hodnocení trenér Jan Wollner.

„My jsme dali ve Stěbořicích šanci mladým a myslím si, že se nám za to odvděčili skvělou hrou a já mám z toho všeho velmi dobrý pocit,“ mne spokojeně ruce trenér, který už loni ukázal, že má dobrých čich na talenty a z dorostu už tehdy vytáhl například Martina Paleta nebo Martin Dietricha.

„Před sezonou jsem řekl, že bychom chtěli být vysoko, a možná padala slova i o postupu, ale trenér by měl být vždy opatrný na to, co říká do médií, jelikož se mu to pak, v případě nezdaru, může vrátit jako bumerang. My jsme na podzim zjistili, že spousta hráčů už má svůj zenit za sebou, a bylo potřeba hledat nové cesty,“ poznamenal Wollner, který vsadil na mladé hráče z dorostu, kteří nyní tvoří kostru hráčského kádru.

Přitom se zdálo, že se blíží velké potíže ve chvíli, kdy odešel nejlepší střelec týmu Jiří Chlopčík, kterého však dokázali zastoupit jiní, a jeho ztráta tak nakonec nebyla pro klub tak citelná, jak si někteří mysleli.

Ve Stěbořicích se příliš často neloví v přestupových vodách a letos tomu zřejmě nebude jinak: „Zatím je velmi brzy mluvit o přestupech, ročník sotva skončil a tohle téma ještě neřešíme. Nám nyní skončilo několik dorostenců, kteří už nemohou hrát za dorost, a my můžeme zvážit, zda právě oni neposílí první mužstvo,“ říká stěbořický kouč.

Ale nejedná se jen o posilování mužstva, jelikož například Aleš Krupa se rozhodl ukončit aktivní fotbalovou kariéru a zatím není jasné, zda Stěbořice neopustí někdo další.

Přesný termín přípravných utkání ještě ve Stěbořicích neznají, ale podle trenéra Wollnera se o něm bude brzy jednat: „Desátého července hrajeme takový menší turnaj ve Zlatníkách, tam se sejdeme s hráči a také s Erikem Říčným, což je vlastně spolutrenér a také člověk, kterému hrozně moc vděčíme za současné úspěchy kádru. Všechno projednáme a myslím si, že trénovat bychom mohli začít někdy kolem dvacátého července.“

Jako poslední se Jan Wollner vyjádřil k tématu Slavkova a Slavie Opavy, tedy dvou mužstev, která před sezonou tipoval na postup do I. A třídy: „Postup Slavkova mě vůbec nepřekvapil, hráče znám a vím, že mají velkou kvalitu, jejich postup je zasloužený.

O Opavě tohle říci nemůžu, jejich sestup mě překvapil a zklamal zároveň, hodně jsem jim věřil a myslím si, že vůbec nezabojovali, a to ani tehdy, když jim hrozil sestup, jak jsem říkal, jsme tím hodně překvapený.“

Petr Večeřa

Stěbořice, I.B třída, 7. místo, 35 bodů

Doma: 5. místo: 7 vítězství, 4 remízy, 2 porážky

Venku: 10. místo: 3 vítězství, 1 remíza, 9 porážek

Brankáři: Kamil Janetzky 26 utkání/ 4 utkání s nulou

Červené karty: Tomáš Dietrich, Jiří Chlopčík, Martin Komárek (všichni 1)

Střelci: Jiří Chlopčík 11, Tomáš Dietrich 6, Vojtěch Gratza 6, Martin Paleta 3, Jakub Fiedler 3, Martin Vrána 2, Aleš Krupa 1, David Osadník 1, Jiří Bartusek 1, Marek Barteska 1, Martin Dietrich 1