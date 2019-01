Petrovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Opavští fotbalisté úspěšně zvládli nástrahy prvního kola Ondrášovka Cupu. Na hřišti Lokomotivy Petrovice v Závadě porazili domácího účastníka divize gólem nové posily Tomase Radzinevičiuse 1:0 a zajistili si postup do druhého kola.

V sestavě Slezanů chyběl nemocný Lumír Sedláček, ale naopak premiéru ve žlutomodrém dresu si odbyla nová posila Tomas Radzinevičius.

První pětačtyřicetiminutovka patřila Opavským. Petrovice hrály s respektem a už ve 3. minutě mohly inkasovat. Gólman Kotrla prohrál souboj s Mrázkem, hostující útočník se zcela sám objevil před brankou, ale přestřelil.

Ovšem 20. minutě se asi šedesátka opavských fanoušků dočkala. Partyš poslal jeden ze svých centrů do šestnáctky, balon se od jednoho domácího hráče odrazil až Radzinevičiusovi, ten udělal druhému obránci kličku a střelou k tyči zajistil favoritovi vedení. Opava byla rázem při chuti. Partyšovu dělovku Kotrla vyrazil na roh.

Po půlhodině hry dostal Mrázek dobrý balon od Jiřího Furika, šel do souboje s obráncem, kterého přetlačil, dokonce se mu podařilo i vystřelit, ovšem více než rohový kop nevybojoval. Stejně dopadl i další Mrázkův pokus. Petrovice se k ohrožení Blahovy branky dostaly prakticky až v závěru prvního dějství, kdy Urban nůžkami střílel vedle.

Hned na začátku druhé půle zkoušel míč ve skluzu poslat do branky Vyskočil, ale netrefil se, a když po Partyšově centru vybojoval Riška jen rohový kop, začaly se zvedat Petrovice. Otevřely hru a začaly se tlačit k opavské brance. Po hodině hry mohlo být srovnáno. Urban se ocitl s míčem sám v malém vápně Opavy. Zřejmě se své šance zalekl a bránu přestřelil.

Domácí si ukázali, že by to proti favoritovi mohlo jít. O deset minut později pálil Dittrich a Blaha měl plné ruce práce. A když gólman Slezského FC vychytal Mika, přišla super gólovka na druhé straně, ve které Halaška napálil z metru míč přímo do brankáře. Opava nakonec vítězství uhájila a v dalším kole narazí na Třinec.

„Neodehráli jsme špatné utkání, v prvním poločase nám ale chybělo více odvahy,“ řekl trenér Petrovic Pavel Poledník a pokračoval. „Výsledek byl po přestávce pro nás hratelný. Chtěli jsme prvních dvacet minut vydržet a pak otevřít hru. Dostali jsme se i do šancí, ale ty skončily bez gólového efektu. Soupeř měl ovšem také gólovky a o tu jednu branku vyhrál zaslouženě.“

Jeho protějšek Josef Mazura litoval zahozených šancí: „Měli jsme dát v prvním poločase více než jeden gól a mohl být klid. Nakonec jsme ale postup uhájili, i když domácí nám pěkně pobrnkali na nervy. Naše hra ještě není ideální, trápí nás přechodová fáze.“

Petrovice – Slezský FC Opava 0:1 (0:1)

Branky: 20. Radzinevičius



Petrovice: Kotrla – Škuta (56. Czyš), Gill, Bernatík, Buzek – Miko, Dittrich, Koper (81. Langer), Reichl – Šuster, Urban (64. Hanusek). Trenér Pavel Poledník

Opava: Blaha – Riška, Formánek, Cigánek, Čáp – Partyš, Křeček, J. Furik (57. Binar), Vyskočil – Mrázek (72. Halaška), Radzinevičius (89. Schaffarczik). Trenér Josef Mazura