Vojtěch Hranoš na sebe upozornil už v žákovských kategoriích. Převyšoval ostatní, pravidelně mu chodí pozvánky do reprezentačních výběrů. Na kontě má už devět druholigových startů mezi dospělými. Bylo tak jen otázkou času, kdy si ho všimne větší klub. To se také stalo. „Vojta měl v Opavě platnou smlouvu 30. června 2024. Slezský FC mu nabídl novou. Vedle toho o něj projevily zájem další kluby,“ řekl Pavel Filipčík z FOTBAL-INVEST s.r.o., agentury, která Vojtěcha Hranoše zastupuje. „Opavský klub ve všech případech komunikoval se zájemci o hráče a následně zájemci i hráči udělil souhlas k jednáním o možném přestupu. Po složitých několika týdenních jednáních, kdy o hráče písemně projevily vážný zájem kluby AC Parma 1913 F.C., FC Baník Ostrava, SK Slavia Praha a AC Sparta Praha se rozhodl Vojtěch Hranoš přestoupit do slavného letenského klubu. V němž vidí svoji budoucnost. AC Sparta Praha projevila velký zájem a nabídla nejlepší podmínky, jak Opavě, tak samotnému hráči pro jeho osobní i sportovní rozvoj,“ řekl ještě Pavel Filipčík.