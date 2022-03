To bude asi letos s Dolními Životicemi. To se mi povedli udělat čtyři hráči, následně i brankář a uklízelo jsem to.

Do šiby?

Jasně, do šiby. Kam jinam.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Tak ve Vřesině hraju třeba rád, protože je to takové naše místní derby. Nerad hraju s týmy jako jsou Jakartovice, které mají hrozné hřiště a je to tam takové vyhrocené.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick?

Já bych asi určitě jako Schick gól nedal, protože nemám sílu a nedokopnu tam z takové dálky. Ale máme v týmu jednoho takového kluka, který dokáže dát gól z půlky určitě.

Například?

Například Hudeczek, tomu se to už v sezoně povedlo.

Zdroj: Roman Brhel

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Ronalda, určitě mám radši Ronada. Odmalička je to dříč. A výborný hráč.

Sparta, nebo Slavia?

Slavia.

Pivo, nebo víno?

Tady není moc o čem přemýšlet. Pivo.

Svíčková, nebo guláš?

Svíčková.

Moře, nebo hory?

Moře.

Uzené, nebo klobásky?

Uzené klobásky.

Zdroj: Deník