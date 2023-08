K trenéřině prvně přičichl při angažmá v Kravařích. „Plán byl takový, že budu na hráčské i trenérské bázi pokračovat v Kravařích. Nakonec bylo vše jinak,“ začal povídání Michal Schreier. Věci nabraly rychlý spád. „Kontaktoval mě Vilém Axmann z Chlebičova, zda bych u nich nechtěl hrát a trénovat zároveň. Domluvili jsme se. Beru to jako velkou výzvu,“ svěřil se opavský rodák.

Zvyká si tak na novou roli. „Jako hráč se staráte jenom o sebe, nyní mám na povel celý tým. Na každý trénink se musím dobře připravit, je to o vyšší zodpovědnosti. Musím ale říci, že mě práce chytla,“ přiznal Michal Schreier.

S tím, že by jen trénoval, nepočítá. „Chci ještě hrát, to nezastírám. Samozřejmě, že prioritou je trénování, ale pokud si to bude situace vyžadovat, jsem připraven naskočit. V Kravařích jsem taky prvních pět kol vynechal a pak hrával. Věřím, že na trávníku se ještě objevím,“ pousmál se technicky dobře vybavený záložník.

Bukovec chytil penaltu a nováček z Vřesiny slaví první výhru

Michal Schreier má za sebou pestrou kariéru. V mládežnickém věku kopal za ostravský Baník. Byl dokonce v jednom týmu s legendou klubu z Bazalů Milanem Barošem. „Bylo to v žácích. Už tehdy byl Bary výjimečný, jasně převyšoval ostatní,“ zavzpomínal Michal Schreier. „V mládežnických kategoriích jsem poznal řadu kvalitních hráčů, kteří disponovali velkým talentem. Bohužel svou kariéru nerozvinuli dále. Chybělo jim zázemí, pevnější vedení nebo i štěstí,“ doplnil.

Ze své hráčské kariéry má nový kouč Chlebičova dobrý pocit. „Ničeho nelituji. Na žádné své angažmá nemohu říci křivého slova. Měl jsem štěstí i na kvalitní spoluhráče. Dobrá kabina byla vždy základem úspěchu. Člověk musí zažít neúspěch, aby si následného úspěchu více vážil,“ zvedl prst jednačtyřicetiletý fotbalista.

Vedle již zmiňovaného Baníku si zahrál první i druhou ligu za Opavu. Prošel Dolním Benešovem, Hlučínem, Rýmařovem, Hradcem nad Moravicí, Bohuslavicemi, Městem Albrechtice, Jakartovicemi, Břidličnou nebo Mokrými Lazci. Naposledy nastupoval za Kravaře. „Fotbal mám rád, vím, že má hráčská kariéra se chýlí ke konci. Trenéřině se chci věnovat a třeba si v budoucnu vyzkoušet i vyšší soutěž. Nyní mám ale v hlavě jen Chlebičov. Udělám vše proto, aby ta to mise byla úspěšná,“ má jasno Michal Schreier.

A jaké má s Chlebičovem cíle? „Celkem byly tři. Zaprvé stabilizovat kádr, což se nám povedlo. Zadruhé sbírat pravidelně body doma. Na tom musíme zapracovat. Zatřetí? Hrát do pátého místa,“ uzavřel hrající trenér Viktorie Chlebičov Michal Schreier.