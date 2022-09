„Je hezké, že jsem dal hattrick, ale za kanonýra se rozhodně nepovažuji. Góly raději připravuji, než střílím,“ svěřil se Adam Sedláček. „Proti Novému Jičínu se to ale nějak sešlo. Bylo to i tím, že jsem hrál na podhrotu,“ podotkl odchovanec Slezského FC Opava. Doposud totiž nastupoval na levém beku nebo pozici na defenzivního záložníka. „Musím ale přiznat, že na desítce se cítím nejlépe,“ usmál se střelec hattricku.

A jak vypadaly jeho střelecké zářezy do sítě Nového Jičína? „První padl po dlouhém kopu, který prodloužil hlavou náš nejmenší hráč na hřišti Honza Barták a já to trefil z voleje. Druhý byl jednoduchý. Tomáš Nováček mi to ze strany přihrával a já uklízel balon do prázdné brány. Třetí se mi podařilo dát střelou na zadní tyč,“ popisoval své góly.

Ač rád přihrává na góly, proti Novému Jičínu si žádnou asistenci nepřipsal. „Tentokrát to bylo z mé strany o jiné roli,“ poznamenal Adam Sedláček. Věří, že tři vstřelené branky by ho mohly posunout do základní sestavy. „Chci pravidelně hrát. Snad jsem si řekl o místo,“ poznamenal opavský záložník. Na otázku, kolik plánuje dát v sezoně gólů, odpověděl: „Tohle vůbec neřeším. Hlavně, ať se daří týmu.“ Během své mládežnické kariéry dal už gólu celou řadu. Jeden mu ale utkvěl v paměti nejvíce. „Bylo to v patnáctce. Hráli jsme s Baníkem, vyhráli 3:2 a mi se podařilo lobnout gólmana,“ vzpomíná Adam Sedláček.

S Opavou momentálně hraje Moravskoslezskou dorosteneckou divizi. „Bohužel devatenáctka spadla s Celostátní ligy a tím sestup potkal všechny týmy. My tak hrajeme jen divizi. Byli jsme zvyklí na vyšší úroveň. Ale nic teď nenaděláme,“ poznamenal Adam Sedláček. Sobotní hattrick nezůstane bez povšimnutí u klubového pokladníka. „Budu muset zaplatit. Tuším tři nebo čtyři stovky,“ prozradil.

Na sobotní duel s Novým Jičínem měl Adam Sedláček a šest jeho spoluhráčů zvláštní přípravu. „Ráno ve čtvrtek jsme se rozhodli, že pojedeme podpořit Slavii proti Rakowu. Musím říci, že to byl velký zážitek a nervy zároveň. Atmosféra v Edenu byla parádní,“ konstatoval sedmnáctiletý fotbalista.

U Sedláčků je celkově fotbal sportem číslo jedna. Vždyť jeho otec Lumír kopal ligu, mimo jiné i za Slavii. Děda Pardy byl zvolen opavským fotbalistou století. „Fotbal milujeme. Taky bych si chtěl někdy ligu zahrát, ale to je daleko,“ přiznal záložník, který stejně jako jeho otec má skvělou levačku. „Základem je škola, po maturitě bych chtěl na výšku a v rámci erazmu vyrazit do zahraničí a vedle studia kopat fotbal,“ nastínil své plány.