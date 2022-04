„V letošním roce probíhá již třiadvacátý ročník turnaje McDonalds Cup, což je obrovská fotbalová akce pro školy z celé České republiky zaměřená na děti od 1. do 5. třídy. Je pravda, že se „mekáče“ mohou účastnit chlapci i děvčata, ale po zkušenostech z minulých let, se dívky účastní jen výjimečně nebo vůbec,“ řekl jeden z organizátorů turnaje a úspěšný mládežnický trenér Jan Hruška mladší. „Napadlo nás, že bychom jako partnerská škola SFC Opava mohli podobnou akci uspořádat čistě pro dívky. Možná se to nezdá, ale v okrese Opava je registrováno sedmasedmdesát děvčat, které patří do této věkové kategorie. A to jsou mezi děvčaty stále dívky, které nevědí, že mohou začít s fotbalem. Je pravda, že dívčí respektive ženský fotbal zažívá velký boom. Byla by škoda toho nevyužít i v rámci školních soutěží,“ vysvětlil důvod, proč se tento turnaj uspořádal.