V sestavě Opavy se v první půli objevil i testovaný útočník Rapavý, po změně stran do hry zasáhl i další hráč na zkoušce Kaczor. K výhře žlutomodré nasměroval na konci první půle trefou z penalty Kadlec, po změně stran zvýšil vedení také z pokutového kopu Bílek. Na konečných 3:0 dal čtvrt hodiny před koncem Rataj.

Trenér Roman West i přes jednoznačný výsledek ovšem vidí prostor ke zlepšení. „Utkání se hrálo na hodně bahnitém terénu, což odčerpávalo hodně sil a míč hodně klouzal. I přesto jsme si vytvořili hodně příležitostí. Od některých hráčů bych však čekal větší produktivitu, spoustu šancí jsme totiž ještě neproměnili,“ štvalo po utkání opavského stratéga. „Slibný však byl výkon mladého Mikyho Kubného, který odchytal celý zápas, a ve dvou, třech případech nás hodně podržel,“ pokračoval šéf lavičky SFC ve svém hodnocení.

Celkem do zápasu Roman West nasadil dvacet hráčů, přičemž jediný stoper Tomáš Vincour odehrál celých devadesát minut. „Minule nehrál, takže jsme jej chtěli vidět. Co se týče testovaných hráčů, na hodnocení je ještě brzy. Samozřejmě vidíme, že to někomu jde v trénincích a zápasech hůř, nebo líp, ale na rozhodování ještě je čas,“ řekl čtyřicetiletý trenér závěrem. Další utkání jeho svěřence čeká v sobotu, síly Opava změří v Krnově s Odrou Opole.

UTKÁNÍ V ČÍSLECH

Slezský FC Opava – GKS Jastrzebie 3:0 (1:0)

Branky: 44. z pen. Kadlec, 62. z pen. Bílek, 76. Rataj.

Opava, I. poločas: Kubný – Kopečný, Vincour, Latoň, Kadlec – Gorčica, Dostál – Šigut, Pikul, Janjuš – Rapavý. II. poločas: Kubný – Helebrand, Vincour, Celta – Bílek, Macháček – Kaczor, Dolechek, Ščudla – Rataj, Kramář.