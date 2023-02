Opava dala hezké góly, hned en úvodní z Gorčicovy kopačky byl hodně povedený. Po Šigutově centru dával po přestávce na 2:0 Janoščín. Třetí a čtvrtou branku vstřelil Kadlec. Za Hlučín se prosadil Šindler. „Jsem rád, že jsme mohli hrát proti druholigovému týmu. V prvním poločase to nebylo špatné. Opavě jsme stačili, ta z jedné střely dala gól. Po přestávce jsme vyrobili spoustu nepochopitelných ztrát, a to i přesto, že nás Opava nenapadala. Domácí potrestali naše chyby. Ukázali, že mají kvalitu,“ okomentoval zápas trenér Hlučína Filip Smékal.

Opava předvedla proti Pardubicím kolaps. Omlouvám se fanouškům, řekl Czudek

„Se zápasem jsem svým způsobem spokojen. Mrzí mě ale inkasovaná branka, protože vznikal z naší nezodpovědnosti a laxnosti. Vedeme 3:0 a myslíme si, že je po zápase. Jenomže přišla situace, kterou jsme špatně vyřešili. Bylo to hodně zbytečné,“ vzal si slovo opavský trenér Peter Hlinka. Sestava, která proti Hlučínu vyběhla, ještě nebyla tou ideální. „Stále ještě hledáme. Bylo tam hodně dobrých výkonů. Máme stále ale ještě nějaké resty a zraněné hráče,“ poznamenal slovenský trenér.

Do utkání nenaskočil útočník Petr Rybička, který přišel během týdne z Hradce Králové. „Z Hradce přišel zraněný. Poslední tří dny netrénoval. V příštím týdnu by se ale měl do tréninkového procesu zapojit,“ podotkl šéf opavské lavičky. Ve druhém poločase se objevil druhý nováček, a to záložník Solomon Omale. Nutno říci, že byl hodně vidět. „Ukázal dobré věci. Musí se ale do sestavy dostat. V záloze máme konkurenci, kterou jsme potřebovali vytvořit. Velmi slušný výkon podal proti Hlučínu Adam Gorčica, dal i krásný gól,“ pokračoval v povídání Peter Hlinka, který počítá i s australským záložníkem Whiffenem.

A co aktuálně trápí Petera Hlinku? „V defenzivě jsme příliš otevření. Neřešíme pozice, nedokážeme rozpoznat situace. A hlavě musíme vyhrávat osobní souboje. To mi v naší hře chybí,“ zakončil trenér Slezského FC Opava.

SFC Opava – FC Hlučín 4:1 (1:0)

Branky: 41. Gorčica, 50. Janoščín, 65. a 85. Kadlec – 83. Šindler.

Opava: Lasák - Kadlec, Tsykalo, Janoščín, Helebrand - Rychlý (71. Kopečný), Bílek (67. Omale), Gorčica, Rataj, Šigut - Yunis (71. Whiffen). Trenér: Peter Hlinka.

Hlučín: Němček (82. Lapeš) – Tomšů, Holzer, Hasala, Lehnert – Kovala (46. Buchvaldek), Praus – Wala (46. Zajíček), Mládek (46. Levčík), Moučka (46. Smékal) – Šindler. II. poločas: