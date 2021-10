Opava uvidí souboj o první flek, Češi vyzvou Dánsko

/FOTOGALERIE/ Český národní tým do devatenácti let si zajistil díky výhrám nad Kazachstánem a Severním Irskem postup do elitní fáze mistrovství Evropy 2022. Nicméně i tak se dá v úterý na opavském stadionu v Městských sadech očekávat velká bitva. Češi si to totiž s Dánskem rozdají o první místo ve skupině.

Česko U19 – Kazachstán U19 3:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

Čeká nás čtrnáctidenní masakr, řekl před startem v pohárové Evropě Petr Czudek Přečíst článek › „Hráči zaslouží velké poděkování za to, jakým způsobem reprezentují naši republiku. Nebyl to snadný postup, dát pět gólů ve dvou zápasech nebylo jednoduché. Cítím z kluků, že mají obrovskou vůli něčeho dosáhnout a strašně hezky se nám s nimi pracuje. Je to jejich vítězství, my jsme je sem v podstatě jen přivezli. Je to poděkování trenérům, kteří je vedou ve svých klubech, protože ti je mají v péči každý den,“ řekl pro fotbal.cz reprezentační trenér David Holoubek. Úterní utkání s Dánskem má výkop v 15 hodin.