„Vyšel nám vstup do utkání. Rychle jsme si vytvořili náskok a tím zlomili veškerý odpor soupeře,“ pochvaloval si opavský asistent David Mikula. „Udělali jsme pár změn v sestavě, ale ne zase tolik. Alespoň obranou čtveřici jsme chtěli nechat poločas pospolu, stejně tak Adama Rychlého na šestce,“ pokračovala pravá ruka Romana Westa. „Zaslouženě jsme postoupili a vytěžili Mladou Boleslav. Budeme hostit ligový tým, což bude pro náš mladý tým další dobrá zkušenost,“ uzavřel David Mikula.

Role favorita splněna. Opavští fotbalisté s přehledem zvládli zápas druhého kola MOL Cupu ve Velkém Meziříčí. Na hřišti účastníka MSFL vyhráli 5:0. Svěřence trenéra Romana Westa čeká doma Mladá Boleslav. Hrát se bude v úterý jednadvacátého září, a to od 15.30.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.