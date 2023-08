/AKTUALIZOVÁNO, FOTO/ Tohle měli pod kontrolou! Fotbalisté Opavy zvládli bez větších problémů úterní utkání 1. kola MOL Cupu v Šumperku, kde zvítězili hlavně díky povedenému úvodu 5:1. V příští rundě si to rozdají svěřenci kouče Miloslava Brožka s Holešovem, dalším divizním soupeřem.

Fotbalisté Opavy zvítězili v 1. kole MOL Cupu v Šumperku a postupují dál. | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští začali výborně a už po čtvrthodině vedli. Domácí gólman Bílý si počínal v pokutovém území nedovoleně, nabídl Slezanům výhodu penalty, kterou s přehledem proměnil zkušený útočník Vaněček. O dva góly vepředu byl SFC ve 22. minutě po trefě Kadlece. Ještě do přestávky přidal třetí opavskou branku Dostál.

Brzy po změně stran se dočkal Šumperk snížení, postaral se o něj Stašák. Opavští však drama nepřipustili, bleskově odpověděl svým druhým gólem v utkání Vaněček. Další gól vstřelil Rataj a Slezský FC si připsal v domácím poháru pohodový postup. „Jsem rád že jasné vítězství i postup. Chceme v MOL Cupu dojít co nejdál,“ řekl Deníku úvodem trenér Opavy Miloslav Brožek.

„Bylo důležité, že jsme šli rychle do vedení a relativně tak vzali natěšeným domácím vítr z plachet. Ano, je tam rozdíl dvou soutěží, ale k soupeři jsme měli respekt. Kdybychom mu dali v některých situacích prostor, mohla by jím narůst křídla. To se nestalo. Nepřipustili jsme to, přidali jsme druhou branku, ještě do přestávky třetí a pak už se to dohrávalo,“ vykládal kouč SFC.

Toho potěšil výkon útočníka Davida Vaněčka, který vstřelil dva góly, ten první z pokutového kopu po faulu na jeho osobu. „Ty dvě branky mu jistě pomůžou. Po dlouhé době sehrál výraznou část utkání, snažil se, neustále do toho chodil. Měl trochu problém s prvními doteky, ale to se dá pochopit, musí se ohrát, mít praxi. Bude pro nás velkou posilou,“ dodal Miloslav Brožek.

1. kolo MOL Cupu (úterý 15. 8. 2023)

Šumperk – SFC Opava 1:5 (0:3)

Branky: 53. Stašák - 16. z pen. a 58. Vaněček, 22. Kadlec, 37. Dostál, 65. Rataj. Rozhodčí: Černý – Kotík, Mikeska. ŽK: Ostrokon, Linet - Dostál. Opava postupuje do 2. kola.

SFC Opava: Číž – Kopečný (46. Blecha), Vincour, Hýbl, Dostál – Haitl (65. Omale), Janoščín (46. Šcudla), Kadlec, Whiffen – Rataj (65. Yahaya), Vaněček (65. Velička). Trenér: Brožek.