„Původně měl mít turnaj 12 účastníků, ale bohužel se nám před turnajem odhlásily dva týmy pro velkou marodku i tak byl turnaj velmi kvalitně obsazený a nebyla nouze o pěkné zápasy, všiml jsem si také velkého množství velmi šikovných fotbalistů s obrovským potenciálem,“ řekl hlavní organizátor akce a sportovní manažer mládeže Jan Holouš. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny a následně o umístění na zlatou a stříbrnou skupinu. „Jsme rádi, že došlo opět na spojení FK Krnov a Fotbalový Anděl. Musím uznat, že se bylo na co dívat, líbí se mi, že plno už tak mladých dětí ví co znamení slovo fotbal, věřím, že v turnajích budeme i nadále pokračovat a naše děti se dále budou moct porovnávat s ostatními výše postavenými týmy,“ doplnil předseda FK Krnov Marek Koraba.

Ukázali jsme, že náš tým má sílu, řekl po bitvě s Ústím Luděk Jurečka

„Kluky musím pochválit, zejména od druhé poloviny turnaje, kdy zvládli dokonale, dle postupové matematiky, zdolat slovenský Púchov. Poté si ve zlaté skupině svou pilnou a svědomitou prací na hřišti, doplněnou o fotbalovost, dle mého pohledu, zaslouženě šli pro vítězství v turnaji,“ pochvaloval si na klubovém webu opavský trenér Adam Černohorský. „Ovšem znovu jsme se museli potýkat s velice špatným vstupem do turnaje, který nás mohl o tuhle radost připravit. Kluci se musí naučit správně přistupovat k utkání už od samého začátku. K celkovému vítězství pak přebral i jedno individuální ocenění Kevin Kubín za nejlepšího střelce turnaje. Doufám, že pro kluky to byla ta správná motivace do další společné práce, která nás čeká," doplnil kouč úspěšného týmu.

Opava: Tobiáš Beneš - David Lupa, Igor Hertel, Jan Pospíšil, Matyáš Tomeček, Matyáš Adamišin, Samuel Latoň, Jan Chmel, Kevin Kubín, Ksawery Jan Suzanski, Kryštof Stuchlík, Josef Petlach. Trenéři: Adam Černohorský, Patrik Jaroš

Výsledky Opavy, základní skupina: SFC - MFK Bruntál 1:3,SFC - FK Krnov 1:0, SFC - KS Orzel Branice 4:0, SFC - MŠK Púchov 4:1. Postup z 2. místa. Zlatá skupina (o medaile): SFC - MFK Skalica 1:1, SFC - SK Uničov 3:0,SFC - MFK Bruntál 3:1.

Pořadí turnaje: 1. Slezský FC Opava, 2. MFK Skalica, 3. SK Uničov, 4. MFK Bruntál, 5. FK Krnov, 6. Dynamo Javorník, 7. MŠK Púchov, 8. FC Baník Ostrava,9. KS Orzel Branice, 10. KS Polonia Glubczyce.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen domácí Zbyněk Urbaník, mezi gólmany se nejvíce líbil Dominik Komínek z MFK Skalica. Nejvíce branek nastřílel opavský Kevin Kubín a cenu pro trenéra sympaťáka si odnesl Ondřej Zykmund z Dynama Javorník.