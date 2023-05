/FOTOGALERIE/ Ve zcela jasnou záležitost se změnilo utkání Moravskoslezské dorostenecké divize mezi Opavou a Mohelnicí. Slezané splnili roli favorita svého soupeře porazili vysoko 10:0.

U18 SFC Opava - Mohelnice 10:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

,,V tomto zápase se nám stejně jako v tom minulém podařilo vstřelit obrovský počet branek a ani jednu neobdržet. Nutno říci, že výsledek byl zřejmý již po několika minutách a zbytek zápasu se už jen dohrával,“ hodnotil utkání pro klubový web opavský trenér David Drexler. „Po celou dobu jsme měli obrovskou herní převahu, dominovali ve všech aspektech hry a soupeře jsme do ničeho nepustili,“ pokračoval kouč.

Opavští kralovali i ve druhém dějství. „Druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako ten první, s tím rozdílem, že soupeř se ještě více zatáhl před vlastní bránu a my tak museli dobývat o to více. Celkově se druhá pětačtyřicetiminutovka odehrála v menším tempu, než by se nám líbilo,“ přiznal trenér. „Nicméně hráči se i tak snažili plnit všechny požadavky, které se po nich chtějí a vyžadují. Navíc si mohli vyzkoušet hrát do plné obrany a díky tomu neustále hledat a využívat skulinky mezi obrannými řadami soupeře," dokončil hodnocení David Drexler.

Slezský FC Opava – Mohelnice 10:0 (6:0)

Branky: 5., 74. a 87. Géryk, 14. Lazecký, 18., 52. a 62. Strážnický, 22. Endrych, 29. a 32. Panyla. Rozhodčí: Wawrzyk – Moravec, Těžký. ŽK: Nováček – Holinka, Tomaščák. Diváci: 25.

Opava: Kašný – Lazecký, Honeš (57. Patyk), Barták, Panyla (43. Bek) – Petzuch – Nováček, Sedláček (74. Kadlec), Géryk, Endrych – Strážnický. Trenér: David Drexler.