„Kluci předvedli velice dobrý týmový výkon a zaslouženě vyhráli. Jsme rádi, že už bylo vidět hodně nacvičených věcí z tréninku. Jediné co mrzí, že jsme dostali dva góly,“ začal s komentářem utkání Ondřej Ficek, asistent Tomáše Mrázka. „Největší kaňkou jsou však zranění. Nyní to odnesl Glazar, který musel do nemocnice na šití. Trápí nás velká marodka, tak jsme rádi, že nám chodí aspoň na pomoc i hráči z U17,“ zakončil Ficek.