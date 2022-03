„Hrálo se na těžkém terénu, moc koukatelný fotbal ale k vidění nebyl,“ řekl předseda Slavie Opava Dalibor Fišer. „My jsme se v prvním poločase dostali do dvougólového vedení. Hosté si vypracovali v úvodní pětačtyřicetiminutovce jednu šanci,“ pokračoval šéf Slavie. Jeho tým do vedení poslal Ryž, o šest minut později se blýskl hezkou individuální akci Pavlíček a zvyšoval na 2:0.

Po přestávce převzaly iniciativu Krásné Loučky. „Nám začaly docházet síly, spíše jsme jenom bránili. Tlak soupeře byl velký,“ přiznal Fišer. Po hodině hry snížili na 2:1 Mitura. Slavia zahrozila Boháčem, dobrou možnost měl Manety. „Vyrovnat jsme soupeři už nedovolili. Byl to boj, ale za tři body jsme moc rádi. Potřebovali jsme uhrát body, a to se nám povedlo. Bylo to doslova vydřené vítězství,“ zakončil Dalibor Fišer.

Slavia Opava – Krásné Loučky 2:1 (2:0)

Branky: 27. Ryž, 33. Pavlíček – 60. Mitura. Rozhodčí: Jantoš – Fischbach, Philipp. ŽK: Matějek, Ryž, Šusták – Juřina. Diváci: 85.

Slavia Opava: Lorenz – Tylšar (67. Žižka), Matějek, Henčl, Vrána – M. Pavlíček (60. Maisel), Lánik, Martinák (79. Valík), Štencel (79. Šusták) – Ryž (60. Mantey), Boháč. Trenér: Ivo Kratochvil.