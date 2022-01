Nový trenér k diviznímu béčku se hledal proto, neboť jeho stávající šéf Lukáš Černín rozšířil realizační tým druholigového áčka. „Pro béčko máme vyhlédnutého trenéra, ten ale může přijít až v létě, protože v současné době má závazek jinde,“ řekl sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. Bude to právě on, kdo v jarní části bude divizní celek koučovat. „Béčko povedu já společně s Tomášem Mičolou. Půjde o dočasné řešení, neboť nechceme zavírat do Opavy cestu trenérovi, o kterého máme eminentní zájem,“ vysvětlil Kolínek, který v právě před lety u opavské rezervy započal svou trenérskou kariéru.