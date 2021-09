Domácí nastoupili proti ligistovi až příliš s velkým respektem. Trenér Jarolím nasadil do hry i dva bývalé reprezentanty Matějovského se Suchým. „V prvním poločase byl soupeř výrazné lepší. Dobře kombinoval, přehrával nás. Přišlo mi, že jsme hráli až s příliš velkým respektem,“ začal o úterním utkání hovořit opavský trenér Roman West. „V momentě, kdy dala Boleslav gól na 0:2, vypadalo to, že je rozhodnuto,“ mínil trenér Slezského FC Opava.

Domácí se ale dokázali zvednout. „Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Poté, co jsme dali Holíkem gól, přišla nejlepší naše pasáž v utkání. Škoda jen, že jsme výsledek 1:2 neudrželi déle. Boleslav by znervózněla. Bohužel jsme dostali rychle třetí branku a bylo rozhodnuto,“ pokrčil rameny Roman West. „Mrzí mě, že jsme udělali tři hloupé a zbytečné chyby,“ přiznal domácí trenér. Už v poločase šel ze hry Adam Rychlý. „Zprvu to vypadlo, že je zraněný. Byl na něj dvě minuty před poločasem udělán ostrý faul. Chtěli jsme ho pošetřit. Navíc se nedostával tolik do mezi hry, jak bychom si představovali. Chtěli jsme, aby Didy více tvořil a myslím si, že to nám vyšlo, byly tam dobré věci,“ chválil Roman West.

Radost mu udělal Denis Kramář. „Ani jeden z našich útočníků se za osm kol netrefil. Denis nyní ano, věřím, že si tím zvedne sebevědomí,“ přeje si trenér. Na závěr ještě okomentoval složení stoperské dvojice Janoščín – Hnaníček. „Za mě dobré, Jirka Janoščín dobře zakládal útoky. Tato varianta je pro nás dalším řešením,“ uzavřel West.