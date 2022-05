„Škoda, že jsme nedali gól,“ litoval opavský stratég. „Měli jsme k němu blízko. Jen mě mrzí, že šance neumíme dotáhnout do konce,“ pokračoval. Opavě nevyšel vůbec vstup do zápasu. Jak se ale ukázalo, rychlý gól Květa ji nepoložil. „Zápas jsme nezačali dobře. Necháme se lehce překopnout za obranu, je z toho roh. Pušky má z toho na hlavě nějakou situaci. Pak rozehrajeme, ztratíme balon a dostaneme z toho branku,“ vracel se ke kritickému okamžiku.

Klokani vyhráli v Opavě! Westův tým ale nezklamal, diváci mu tleskali

„Ale naštěstí jsme se z toho oklepali a s postupem času zlepšovali. V prvním poločase tam byly dvě velké šance Rataje a Šiguta. Ve druhém se to stupňovalo, bylo to z naší strany lepší a lepší. Postupně jsme Bohemku začali přehrávat. Od šedesáté minuty nahoru, jsme byli jasně lepším týmem. Byla tam tyčka Matěje Helešice, Žídas měl na hlavě šancí. Byly tam přihrávky pod sebe, centry, závary, střely. Škoda devadesáté minuty, kdy tam byl centr na zadní tyč, dva hráči se na to natahovali, ale nic z toho nebylo. Myslím si, že jsme si remízu zasloužili,“ zdůraznil Roman West.

„Bohemka ukázala mimořádnou produktivitu, dostane se do šance, dá gól. Prostě tak se hraje liga. My s těmi našimi miminky ve předu šance máme, ale nejsme je schopni dávat,“ posteskl si.

Opavě patřil hlavně druhý poločas. „Čekal jsem to ve druhém poločase, protože jsme trénováni stejně dobře, jako ligové mančafty, ne-li lépe. To znamená, že s přibývajícím časem, nějakým střídáním a tak dále, bychom mohli Bohemku přitlačit. Pořád tomu ale chybí kvalita v šestnáctce a před šestnáctkou. Měli jsme plno výborných zisků při presingu. Od poloviny jdeme do otevřeného prostoru, akcí je hodně, ale my je nedotáhneme. Chybí nám větší kvalita, přesnosti, důslednost,“ poznamenal Roman West.

K nedělní odvetě uvedl: „Otázkou je, jak utkání vezmou oba týmy psychicky, protože my jsme ve Vlašimi, kde se o něco hrálo, nepodali zrovna nejlepší výkon. Teď to bylo diametrálně odlišné, daleko více sebevědomější, lepší. Dovolili jsme si toho hodně. Bude strašně důležité, kdo dá první gól. Kdyby se to podařilo nám, to by nás nakoplo a Bohemka by to s námi měla ohromně těžké.“

Opavský kouč byl nadšený s atmosféry na stadionu. „Jsem tady rok a poprvé jsem zažil pořádnou opavskou atmosféru. Konečně to pořádně vřelo. Kdybychom dali gól, stadion by na konci spadl,“ zakončil šéf opavské lavičky.