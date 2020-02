V době, se zabydloval v kabině opavské áčka, přišlo vážné zranění.

Následovalo hostování v třetiligových Petřkovicích. Nyní to vypadá, že by jednadvacetiletý odchovanec mohl uchytit v základní sestavě. V neděli odehrál celý duel s Plzní. Jeho tým držel s favoritem krok celý první poločas, v tom druhém druhý celek FORTUNA:LIGY třikrát udeřil a odvezl si výhru 3:0.

Adame, první poločas dobrý, druhý už ne…

Pro nás to je určitě hodně krutý výsledek. Byla vidět velká kvalita Plzně. My jsme měli šance, gól jsme nedali. Hosté měli tři brejky a třikrát nás potrestali. Ve druhém poločase nás do ničeho nepustili, my jsme běhali bez balonu.

Co se stalo v šesti minutách druhé půle, kdy jste dvakrát inkasovali?

Zdálo se mi, že jsme do druhého poločasu nastoupili tak, že jsme nebyli dost kompaktní jako v prvním. Rozlétalo se to, na Beuaguela přišly dobré centry, které proměnil.

A druhá branka?

Byla to velká škoda. Zahrávali jsme standardku, bohužel jsme se špatně vzadu zajistili a bylo zle.

Asi ho bylo těžké uhlídat…

Balón spadl mezi mě a Pepu Hnaníčka a už jsem se před něj nedostal. Musím říci, že proti tak urostlému útočníkovi jsem ještě nikdy nehrál

Prohráli jste a nyní jede do Edenu, kde vás čeká Slavia…

Los je pro nás ze začátku jara hodně krutý. Ale chceme se zachránit, já v to věřím.

Společně s Josefem Hnaníčkem tvoříte novou stoperskou dvojici, asi je to hodně náročné takhle naskočit…

Určitě to je těžké, ani v přípravě jsme nehráli dost zápasů spolu. Byl tady ještě i Mára Kodr na zkoušku z Příbrami, takže jsme s ním střídal. Musíme ale makat a věřím, že si to sedne. Pepa je zkušený hráč, snaží se mi pomáhat a za to jsem rád. Nemám ještě ani rok po operaci, i proto jsem rád, že mi trenér dal důvěru.